Cele mai eficiente soluții prin care îți poți menține frumusețea tenului

Din acest motiv este esențial să îi oferim cea mai bună îngrijire pentru a-i menține frumusețea de-a lungul timpului. În continuare vei afla care sunt cele mai eficiente metode prin care te poți asigura că tenul tău este sănătos și strălucitor.

Consultul dermatologic

Fie că dorești să aflii care este tipul tău de ten sau vrei să apelezi la injectarea cu acid hialuronic pentru tratarea ridurilor, o discuție cu medicul dermatolog îți poate oferi toate informațiile necesare. Vizita în cabinetul medicului dermatolog nu este condiționată de prezența unei probleme a pielii, ci poți apela la un consult medical inclusiv pentru a te asigura că rutina ta de îngrijire este corect adaptată tipului de ten.

Rutina de îngrijire

Indiferent de tipul de ten, rutina zilnică de îngrijire te ajută să-ți menții pielea feței sănătoasă și frumoasă. Rutina de îngrijire este formată din 4 pași:

Curățarea - înainte de a aplica produse de îngrijire sau de machiaj este esențial să îndepărtezi impuritățile acumulate de-a lungul zilei sau în timpul nopții;

Tonifierea - constă în aplicarea unor soluții tonice ce conțin vitamine, minerale și alte substanțe cu rol de restabilire a echilibrului pielii;

Aplicarea serurilor - această etapă este opțională și constă în aplicarea unor produse concentrate ce conțin substanțe antioxidante sau intens hidratante;

Hidratarea - asigurarea unui grad corespunzător de hidratare a pielii este importantă pentru menținerea elasticității și fermității tenului.

Protecția solară

Radiațiile ultraviolete reprezintă unul dintre factorii cu cel mai mare impact asupra aspectului tenului. Expunerea feței la radiația solară conduce la apariția ridurilor și la îmbătrânirea pielii, precum și la creșterea riscului de cancer cutanat. Produsele de protecție solară te ajută să scazi expunerea tenului la radiațiile ultraviolete, încetinind astfel procesul de îmbătrânire. Este recomandat ca aplicarea acestor produse să fie făcută zilnic, la sfârșitul rutinei de îngrijire. Factorul de protecție se alege în funcție de indicele UV și de puterea soarelui, fiind mai scăzut în timpul anotimpului rece.

Abandonarea fumatului

Fumatul are o multitudine de efecte nocive asupra stării de sănătate, contribuind în plus și la îmbătrânirea pielii. În timp, substanțele din țigări afectează fibrele de colagen și elastină favorizeazând apariția ridurilor. Suplimentar, fumatul conduce la îngustarea vaselor de sânge către piele și la scăderea consecutivă a fluxului de sânge și a aportului de oxigen și nutrienți.

Adoptarea unei diete echilibrate

Aspectul pielii depinde și de calitatea nutrienților din alimentația noastră. Astfel, este important să ne asigurăm că alimentele pe care le consumăm ne aduc suficiente vitamine și minerale pentru a susține sănătatea pielii. În acest sens se recomandă adoptarea unei diete cât mai variate, care să includă alimente din toate grupele alimentare (cereale, fructe, legume, leguminoase, lactate, carne, etc).

De asemenea, consumul de lichide este esențial pentru a menține un grad corespunzător de hidratare a pielii.

În concluzie, pentru a-ți păstra sănătatea și frumusețea tenului este important să îi acorzi atenție și o îngrijire corespunzătoare. Dacă ai nevoie de ajutor în alegerea celei mai bune conduite adaptate tenului tău, fă-ți acum o programare la medicul dermatolog.

Dr. med. Priv. Mihai Chertif M.D.

Chirurgie plastica si estetica

Administrator Clinica Cosmedica Baia Mare

www.cosmedica.ro

https://www.instagram.com/clinica.cosmedica/

Surse informative

Yuen, Christal. “How to Take Care of Your Skin.” Healthline, 22 Dec. 2016, www.healthline.com/health/beauty-skin-care/skin-types-care.

“Skin Care: 5 Tips for Healthy Skin.” Mayo Clinic, 22 Jan. 2022, www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/skin-care/art-20048237.