Compania romaneasca H2On ofera apa imbuteliata in bidoane de 19 litri gratuit refugiatilor din Ucraina

Astfel, brand-ul premiat la nivel international a decis sa se implice in ajutorul oferit de tara noastra vecinilor de la nord, care trec printr-una dintre cele mai grele perioade din istorie, din punct de vedere social si politic.

Romanii au fost intotdeauna recunoscuti drept un popor ospitalier, iar, in situatia actuala, aceasta nu mai este doar o optiune, ci o obligatie, in fata realitatii razboiului si a unei crize umanitare fara precedent pe continentul european.

"In ultimele zile, am urmarit cu totii, la televizor sau pe internet, escaladarea dramatica a conflictului din Ucraina, intr-o maniera nemaiintalnita in istoria recenta a Europei si, mai ales, atat de aproape de granitele Romaniei. Niciun om nevinovat nu ar trebui sa sufere din pricina razboiului si sa fie nevoit, in doar cateva ore, sa-si paraseasca locuinta, tara de origine si toata agoniseala, din teama pentru viata sa. Tocmai din acest motiv, am decis ca H2On sa se implice, oferind apa, in mod gratuit, refugiatilor din Ucraina", spune Nathaniel Geana, proprietarul H2On.

Campania umanitara H2On se adreseaza cetatenilor ucraineni care se afla pe teritoriul Romaniei.

Tot ce trebuie sa faca asociatiile si fundatiile de caritate care doresc sa ii ajute pe refugiatii ucraineni este sa contacteze compania H2On, la numarul de telefon 031 9887. Reprezentantii companiei vor demara procedurile necesare ca apa solicitata sa ajunga in locurile indicate.

"Domeniul nostru de activitate este unul aparte, apa inseamna viata. Celelalte - sucurile, cafeaua, ceaiurile, alcoolul - aduc un plus de gust si o bucurie de moment, insa nu contribuie la capitolul sanatate. Pe langa mese calde, locuri de adapost, roaming gratuit si alte produse si servicii esentiale, refugiatii din Ucraina au nevoie de o apa de calitate, care sa le asigure o hidratare optima", spune proprietarul H2On.

Mai mult decat atat, compania va pune la dispozitia refugiatilor doua apartamente in Bucuresti si Ilfov, mai spune Nathaniel Geana.

Anuntul companiei romanesti vine la putin timp dupa ce presedintele ucrainean Vladimir Zelenski a multumit in mod oficial Romaniei, pentru tot sprijinul acordat.

Compania furnizeaza o apa microbiologic pura sub brand-ul H2On, ale carei calitati au fost recunoscute inclusiv la nivel international de catre International Taste Institute.

46.000 de refugiati ucraineni se afla in prezent in Romania - iata cum ii poti ajuta!

Conform ultimelor date, peste 118.000 de refugiati ucraineni au intrat pe teritoriul tarii noastre de la momentul izbucnirii razboiului, iar peste 46.000 se mai afla si in prezent in Romania. Dintre acestia, aproximativ 18.000 sunt copii.

Cei mai multi se afla in orasele mari din nordul si estul tarii, apropiate de granita cu Ucraina, insa si in Bucuresti. Majoritatea spun ca sunt in tranzit catre tarile vestice si au nevoie in special de cazare, hrana si produse de igiena.

Numeroase companii din Romania, din domenii precum retail, comert online, HoReCa, transport aerian, turism, comunicatii, bricolaj sau ingrijirea copilului, si-au anuntat si ele ajutorul pentru refugiatii din Ucraina, cu produse, servicii sau donatii.

De asemenea, a impresionat si numarul mare de persoane fizice care, in mod individual sau organizate pe diferite grupuri de Facebook, au sarit in ajutorul refugiatilor ucraineni.

Si tu poti ajuta! In cazul in care cunosti asociatii sau fundatii care se implica pentru refugiatii din Ucraina, anunta-i de initiativa H2On, astfel incat cei care au cea mai mare nevoie sa poata consuma o apa de calitate si sa treaca mai usor peste unele dintre cele mai dificile momente din viata lor.