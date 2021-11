Condiții sigure pentru chiriași: la ce să fii atent când semnezi contractul de închiriere

Atunci când închiriezi o locuință, statutul de chiriaș îți conferă atât drepturi, cât și responsabilități. E important să le cunoști, să te familiarizezi cu legislația și normativele în vigoare și să semnezi contractul de închiriere în deplină cunoștință de cauză în ceea ce privește termenele și condițiile.

Inventarierea obiectelor din spațiul de închiriat, modalitatea de plată și data scadentă a acesteia, suma stabilită, dar și alte condiții, precum posibilitatea sau lipsa acesteia de a conviețui cu animale de companie trebuie stipulate în acest contract care se semnează între proprietar și chiriaș. Iată la ce să fii atent înainte și când semnezi contractul de închiriere, pentru a te asigura că vei beneficia de tot confortul, în termenii stabiliți:

În primul rând, caută să închiriezi printr-o sursă sigură

Indiferent dacă apelezi la o agenție imobiliară cunoscută sau la aplicatie imobiliara Milluu , trebuie să te asiguri că beneficiezi de un mediu sau de o platformă de încredere. Verifică datele firmei, interesează-te la prieteni și cunoștințe care au închiriat deja folosind serviciile de interes pentru tine, citește testimonialele clienților cu precauție. Oricine poate folosi o aplicatie inchirieri apartamente Bucuresti și, cu siguranță, cei care au avut experiența colaborării cu un intermediar de calitate vor recomanda serviciul.

Drepturile și obligațiile locatarului

Atunci când închiriezi un spațiu de locuit, îți revine rolul de locatar. Codul Civil are o serie de reglementări în ceea ce privește drepturile și obligațiile pe care ți le oferă acest statut. Dintre acestea, cele mai importante drepturi sunt:

Să primești de la locator bunul dat în locațiune (apartamentul, garsoniera etc.)

Să primești de la început spațiul în condițiile agreate și să beneficiezi de mentenanța spațiului, deoarece locatorul (proprietarul) are obligația de a-l menține în stare corespunzătoare de folosință pe întreaga durată contractuală.

Asta înseamnă, în principiu, că proprietarul are datoria de a se ocupa de eventualele reparații și că nu are dreptul de a te deranja pe perioada șederii (vizite neanunțate, nejustificate etc.).

Obligațiile tale, în calitate de chiriaș, sunt următoarele:

Să iei în primire spațiul de închiriat;

Să plătești suma stabilită pentru chirie la termenul stabilit contractual;

Să folosești locuința în condițiile agreate;

Să predai locuința la încetarea contractului de închiriere.

Proces verbal, termene și condiții

Este posibil ca proprietarul să întocmească un proces verbal pentru obiectele prezente, respectiv predate chiriașului în momentul închirierii. Aici pot intra piesele de mobilier, electrocasnicele și diferite accesorii. Verifică dacă obiectele din procesul verbal corespund celor din spațiul de închiriat și dacă starea lor este funcțională. Totodată, este posibil să fie necesară achitarea unei garanții pentru aceste bunuri - în cazul predării lor, la finalul contractului, în aceeași stare funcțională, garanția trebuie restituită de către proprietar.

De altfel, contractul de locațiune, la fel ca alte tipuri de contracte, poate fi încheiat pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În cazul contractelor pe perioadă nedeterminată, e important să aloci o atenție sporită termenilor de reziliere - cu cât timp înainte te poate anunța proprietarul că trebuie să eliberezi spațiul?

Plata chiriei se stabilește, de comun acord, de către semnatarii contractului. Dacă la încheierea acestuia, de exemplu, ai plătit un avans mai mare, care acoperă chiria pe câteva luni, trebuie stabilită modalitatea de plată pentru perioada următoare.

Atunci când apelezi la serviciile specialiștilor, te poți baza pe faptul că vei avea un contract de locațiune redactat corespunzător, verificat și validat. Cu siguranță, o eventuală investiție în acest sens va fi justificată de condițiile contractului și de absența eventualelor probleme cu proprietarul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal