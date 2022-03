De astăzi, îți poți mobila casa plătind cu cryptomonede

Controlată de Viorel Cataramă, decizia, deși revoluționară, nu a venit chiar ca o mare surpriză, omul de afaceri fiind cunoscut pentru abordările îndrăznețe, lucru recunoscut chiar de el într-o declarație oficială: “De-a lungul istoriei noastre ca brand, am avut tot timpul de câștigat când am luat decizii îndrăznețe. Într-o perioadă în care lumea se ferește să invesească, adevărații oameni de afaceri trebuie să ia decizii curajoase, care vor schimba atât piața, cât și obiceiurile consumatorilor. Decizia de a accepta plata în cryptomonede nu a fost luată ușor. Am analizat toate aspectele, plusurile și minusurile, atât financiare, cât și legale, și la final, am decis că este o evoluție naturală”.

Mai mult, omul de afaceri a subliniat că dezvoltarea în mediul digital a brandului Elvila va continua. “Pășim astăzi într-o zonă nouă și o facem cu încredere și deschidere către noile tehnologii și către noile realități ale lumii. De astăzi, E-ul de la Elvila puteți să considerați că vine și de la “electronic”. Facem astăzi un prim pas către Metaverse și Web 3.0 și vă invităm să veniți alături de noi!” a declarat CEO-ul Elvila SA – Viorel Cataramă.

Compania va accepta plata cu principalele patru cryptomonede ca popularitate din România - BITCOIN (BTC), Ethereum(ETH), Elrond(EGLD), și Tether (USDT). Plata prin cryptomonede va fi realizată prin intermediul unui operator specializat – UTRust – o soluție a celor de la Elrond, start-up românescu cu mare experiență în domeniu, ce va garanta un curs de conversie stabil pentru 15 minute.