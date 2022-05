De ce aleg românii, în continuare, încălzirea convenţională, cu lemne

Cu toate acestea, incalzirea conventionala, folosind combustibilii solizi, in special lemne, se mentine si ea in preferintele romanilor. In plus, exista multi oameni care iau in considerare inlocuirea altor tipuri de sisteme de incalzire cu cele pe lemne, mai ales ca urmare a situatiei actuale, in care rentabilitatea oferita de gaze este pusa sub semnul intrebarii.

Motivele pentru care unii romani continua sa utilizeze, ca sursa de incalzire, lemnul sunt numeroase, unele dintre acestea determinandu-i pe altii sa se reorienteze catre aceasta solutie pentru obtinerea confortului termic dorit.

1. Nu exista retele publice de gaze in zona

Un prim motiv pentru care romanii aleg solutiile de incalzire care folosesc combustibili solizi si in special lemnul de foc, este faptul ca in zona in care locuiesc nu exista retele publice de gaze naturale, care sa le ofere o alternativa pentru incalzire.

Aceasta situatie este specifica, in general, zonelor rurale, unde locuitorii sunt nevoiti sa aleaga o solutie care nu depinde de retele publice, iar incalzirea traditionala cu lemne este printre preferatele acestora.

2. Existenta unor sisteme de incalzire cu lemne tot mai performante

Desi aleg incalzirea cu lemne de foc, numarul celor care se folosesc de sobe este tot mai mic, acestea fiind inlocuite de centrale pe lemne, care sunt mai eficiente si mai usor de folosit. Astfel, cu un singur foc, oamenii se pot bucura de caldura in intreaga casa si, uneori, chiar de apa calda menajera.

La fel ca in orice situatie, acest tip de centrale are deopotriva avantaje si dezavantaje. De exemplu, cei care aleg cazane pe lemne Domnius , desi au o dimensiune mare, se pot bucura de o putere mare de incalzire, deci o eficienta ridicata, precum si de o durata de viata indelungata. In plus, majoritatea cazanelor de la acest producator functioneaza cu orice tip de combustibil solid, de la lemnele de foc, pana la peleti sau carbune.

3. Pretul avantajos

Cresterile de pret au caracterizat inceputul de an 2022 si au fost prezente in toate domeniile. Astfel ca s-au inregistrat cresteri de pret atat in ceea ce priveste gazele, cat si lemnele pentru foc. Cu toate ca pretul lemnelor a ajuns sa se dubleze fata de cel din anul 2020, costurile cu incalzirea unei locuinte folosind acest tip de combustibil se dovedeste a fi mai avantajos decat alte solutii, in care costurile au ajuns aproape imposibil de achitat.

Lemnele de foc mai ofera un avantaj in plus fata de celelalte tipuri de combustibili folositi pentru incalzire: oamenii pot incepe sa stranga necesarul de lemne pentru iarna odata cu venirea anotimpului cald, fiind astfel mai usor de gestionat costurile, care cresc de obicei cand temperaturile scad.

Prin urmare, avantajele pe care le ofera incalzirea cu lemne sunt unele importante, pe care oamenii le iau in calcul atunci cand sunt nevoiti sa isi aleaga sistemul de incalzire pentru acasa.