De unde să găsești idei pentru propriul tău stil

Un fashion blog , poate fi exact ce ai nevoie pentru a te inspira când vine vorba de crearea ţinutelor, astfel încât să reflecte perfect propria personalitate. Inclusiv magazinele online, precum CCC vă oferă astfel de secțiuni, care pot fi extrem de utile atât în identificarea și achiziționarea pieselor, cât și a realizării de combinații.

Ce înseamnă în prezent noțiunea de stil propriu?

Pentru a ilustra acest concept vom porni de la un articol care a ajuns viral, în urmă cu un an – ”Why I Wear The Exact Same Thing to Work Every Day”, scrisă de un director de artă pe nume Matilda Kahl. Aceasta a purtat la muncă timp de trei ani pantaloni negri și bluze de mătase. Exemplul său avea menirea de a simplifica misiunea zilnică de a crea outfituri, salvând mult timp și resurse financiare. Pentru alegerea sa, aceasta a primit în egală măsură aprecieri și critici.

Totuși, trebuie să luăm în calcul faptul că acesta nu poate fi numit un stil personal, deoarece nu are nicio tușă de originalitate, care să reflecte personalitatea proprie. Inclusiv CCC vă încurajează să nu vă rezumați pe piese simple, care merg combinate extrem de ușor una cu cealaltă, ci și piese inedite, unice, care pot fi achiziționate atât fizic, cât și online.

Cum îți poți găsi stilul propriu în 5 pași simpli?

În mod evident, identificarea stilului personal nu poate avea loc peste noapte. Totuși, există câteva strategii pe care le puteți implementa pentru a simplifica întregul proces. Iată care sunt acestea, în 5 pași simpli:

Analizați-vă propria garderobă, Totul trebuie să pornească de la piese pe care le dețineți deja. Gândiți-vă la hainele care vă plac și care vă fac să vă simțiți bine, iar apoi analizați ce au acestea în comun, pentru a găsi o trăsătură definitorie pentru stilul propriu. Găsiți inspirație. Atunci când sunteți în căutare de inspirație în ceea ce privește moda, puteți începe cu persoanele apropiate, prietenii și membrii familiei pe care îi apreciați din punctul de vedere al stilului vestimentar. Puteți continua cu social media, analizând ținutele vedetelor și persoanelor publice, pentru care imaginea este extrem de importantă. Mai mult, puteți utiliza bloguri, vloguri, aplicații, etc. Sortați-vă sursele de inspirație care v-au plăcut și pe care le considerați utile. Având în vedere tehnologia actuală, este mult mai ușor să strângeți fotografiile într-un folder special creat pentru asta și să îl consultați de câte ori este nevoie. Creați-vă un dulap capsulă pentru început. Acesta reprezintă o colecție de piese basic, care pot fi mixate extrem de ușor pentru a crea look-uri reprezentative. Acestea se caracterizează prin piese neutre, materiale clasice precum bumbacul, denimul, forme simple care flatează silueta, etc. Deși sunt simple, acestea pot arăta extrem de bine în combinație cu accesoriile potrivite.

Experimentați cu piese unice, care să fie reprezentative pentru stilul propriu. Acest pas poate fi realizat abia după ce pasul anterior, privitor la colecția capsulă a fost deja realizat. Acestea pot fi inspirate din piesele pe care deja le-ați identificat și salvat în folderul destinat lor. Rămâne doar să le identificați în magazine. Magazinele CCC vă pun la dispoziție o gamă largă de produse, disponibile atât în sediile fizice, cât și în magazinul online, care permite o sortare mult mai eficientă a produselor folosind filtrele disponibile, atât privind modelul, cât și materialul sau chiar prețul.