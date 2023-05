Economisești bani și protejezi mediul cu o centrală pe lemne

Multe dintre preocupările lumii contemporane sunt legate de impactul activităților omului asupra mediului și de costurile tot mai ridicate ale energiei.

Cantitatea limitată de combustibili fosili, necesitatea păstrării nealterate a stratului de ozon și reducerea efectelor poluării aerului au determinat o reorientare către surse regenerabile de producere a energiei termice. Pentru un consumator casnic, o centrală pe lemne poate fi o soluție excelentă pentru încălzirea casei. În acest articol, vom fi prezentate avantajele economice și ecologice ale unei centrale pe lemne și sfaturi pentru eficientizarea consumului de combustibil și reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Avantajele economice ale unei centrale pe lemne

În zonele în care conectarea la rețeaua de gaze este imposibilă, pentru locuințe și spații interioare cu o suprafață medie de 100 de metri pătrați, centralele pe lemne sunt o soluție eficientă de încălzire în sezonul rece. Unul dintre cele mai însemnate avantaje ale unei centrale pe lemne este costul redus al combustibilului, în raport, desigur, cu consumul. Lemnul este mai ieftin decât combustibilii fosili, cum ar fi gazele naturale sau petrolul. În plus, lemnul este disponibil în mod natural în multe zone, ceea ce înseamnă că nu se vor adăuga sume mari pentru transport și alte costuri asociate cu aducerea combustibilului în interiorul casei.

Presați de standardele noi pentru protecția mediului și de necesitățile consumatorilor, producătorii de centrale moderne pe lemne au îmbunătățit din ce în ce mai mult tehnologia de fabricație, astfel încât, cu un consum mic de combustibil, centrala să dea randament maxim și să încălzească eficient suprafața din interiorul clădirilor. De la sobele cu lemne tradiționale și până la sistemele moderne de încălzire de azi, transformarea este impresionantă. Un șemineu modern sau o centrală pe lemne poate încălzi acum o cameră de trei ori mai eficient decât un foc deschis, folosind același număr de bușteni. Un motiv pentru această realizare remarcabilă este că centralele pe lemne emit căldură într-o încăpere prin circulația aerului în spațiul camerei, și nu prin schimbarea aerului cald al camerei cu aer rece aspirat din exterior, ca în cazul unui radiator.

Unele centrale pe lemne oferă totodată și soluția pentru a furniza apă caldă pentru baie și bucătărie. Spre exemplu, avantajele unei centrale pe lemn de la KOPH constau în primul rând în faptul că rezolvă eficient și problema încălzirii spațiului rezidențial, și pe aceea a apei calde pentru uzul casnic. Pentru combustibil lemnos, centrala încălzește la o putere maximă utilă de încălzire de 30 kW, o încăpere cu o suprafață de până la 215 metri pătrați. În același timp, poate prepara apa caldă cu ajutorul sistemului de încălzire cu boiler termoelectric. Eficientizarea consumului de lemne se face cu ajutorul regulatorului de tiraj inclus, care permite controlul automat al intensității arderii combustibilului prin admisia sau blocarea aerului de combustie. Acest sistem de control face ca temperatura constantă a agentului termic la nivelul dorit să fie asigurată, realizându-se totodată o reducere sensibilă a consumului de combustibil.

Avantajele ecologice ale centralelor pe lemne

Deși la o primă impresie ar părea că centralele pe lemne ar putea fi unul dintre inamicii stratului verde al planetei, în realitate sunt o opțiune prietenoasă cu mediul pentru încălzirea locuințelor. Spre deosebire de combustibilii fosili, care sunt limitați în subsol și a căror formare necesită milioane de ani, lemnul este o sursă regenerabilă și sustenabilă de energie. Tăierea rațională a arborilor, igienizarea pădurilor și plantarea constantă de noi copaci în zonele despădurite pot asigura regenerarea zonelor silvice și a resurselor de lemn într-un ritm incomparabil mai rapid decât cel al formării combustibilului solid.

Totodată, mulți cercetători consideră că arderea lemnului produce mai puține emisii de gaze cu efect de seră decât arderea combustibililor fosili, ceea ce înseamnă că are un impact mai mic asupra mediului [ 1 ].

Eficiența ridicată a centralelor moderne lemne înseamnă, de asemenea, emisii mai mici. Când arderea lemnului este mai îndelungată și mai completă, chiar și gazele generate în timpul combustiei, care sunt dăunătoare pentru mediu, sunt arse. Unele centrale pe lemne au un sistem de filtre care elimină particulele fine din fumul de evacuare, reducând astfel emisiile și impactul asupra sănătății.

Pe lângă aceste aspecte, unul dintre considerentele practice ale transportului lemnelor până la domiciliul cumpărătorului, care își dorește, desigur, să achiziționeze lemnul de la o sursă cât mai apropiată, este legată și de reducerea emisiilor de dioxid de carbon care ar fi produse de transportul lemnului pe distanțe mari.

Sfaturi pentru eficientizarea consumului de lemne și reducerea poluării mediului

Pentru un consum eficient de combustibil și un impact redus asupra mediului, centrala termică pe lemne trebuie aleasă astfel încât să aibă capacitatea de a încălzi spațiul din locuință. Alegerea modelului și a puterii maxime utile de încălzire se face în funcție de spațiu, dar și de condițiile de temperatură locale. Într-o zonă mai rece este nevoie, desigur, de o centrală mai puternică. Inadecvarea puterii de încălzire a centralei în funcție de spațiu duce la suprasolicitarea sistemului de încălzire și la un consum crescut de lemne, ceea ce implică atât costuri mai mari la funcționare, cât și un impact sporit asupra mediului.

Formula de calcul pentru identificarea celei mai potrivite centrale în funcție de suprafața casei, dar și de izolația acesteia este: suprafața x înălțimea x coeficientul de izolație, conform Dolinex.ro - „Centrala pe lemne - Ghid complet - Sfaturi PRO si CONTRA”. Astfel, pentru o clădire de 100 mp, cu o înălțime de 2,5 m și izolație de nivel mediu, din aplicarea formulei rezultă: 100 mp x 2,5 m h x 50 watt/m cub = 12500 watt sau 12,5 kW. Deci, pentru o clădire de 100 mp, în condițiile date, este necesară o centrală cu o putere maximă utilă de 12,5 kW.

Pentru a menține eficiența centralei pe lemne, sunt importante întreținerea și curățarea regulate. În general, este recomandată o curățare completă a centralei pe lemne o dată pe an. Acest lucru poate include curățarea camerelor de ardere, a conductelor de evacuare și a grătarului de ardere [ 2 ].

Pentru ca arderea să fie cât mai eficientă, iar emisiile de dioxid de carbon să fie reduse la minimum, este esențial să se folosească lemne uscate, din copaci tăiați în urmă cu cel puțin 2 ani. Lemnele trebuie depozitate corespunzător astfel încât să nu absoarbă umezeală. Lemnul proaspăt sau umed este mai dificil de ars și produce mai mult fum și emisii.

Dintre modelele de centrale disponibile, cea mai eficientă și prietenoasă cu mediul este centrala termică pe lemne cu gazeificare, care are un randament de 80-85 %, o putere mare de generare a căldurii și capacitatea de a asigura o combustie completă și un nivel scăzut de emisii [ 3 ]. Funcționarea ei se face cu aplicarea principiului gazeificării (sau distilării) lemnului. Combustibilul solid, în contact cu jarul produs pe grătar, eliberează anumite gaze care devin la rândul lor combustibil pentru centrală, ceea ce duce la reducerea consumului de lemn și o exploatare completă a acestuia. Arderea are astfel un randament mai ridicat, iar impactul asupra mediului este mai scăzut, întrucât se reduc la minimum fumul și substanțele nocive.

O centrală pe lemne poate fi o soluție excelentă pentru încălzirea casei, aducând utilizatorilor casnici o serie de avantaje economice și ecologice. Acest sistem de încălzire este ideal în zonele în care nu este posibilă racordarea la rețeaua de gaze, are costuri scăzute pentru combustibil și întreținere și are un impact redus asupra mediului. Instalată corespunzător, adecvat necesităților spațiului, climei locale și gradului de izolare a clădirii, centrala pe lemne are un randament bun în încălzirea locuinței și poate asigura atât o temperatură optimă în timpul sezonului rece, cât și acoperirea necesităților de apă caldă pentru consumul casnic. Modelele noi și performanțe de centrale termice pe lemne permit combustia totală a lemnului și chiar transformarea gazelor rezultate din ardere într-o nouă sursă de combustibil, reducând la minimum emisiile de dioxid de carbon în mediul înconjurător.

