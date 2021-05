Compania Eurometal Box oferă clienților cutii poștale de calitate

Gama de produse este destul de diversificată, acesta fiind pe mai multe modele, culori și dimensiuni, în funcție de nevoile fiecărui client în parte.

De asemenea, modelele de cutii postale sunt împărțite pe mai multe categorii:

cutii poștale economice - acestea au cele mai mici dimensiuni și se pretează pentru spațiile înguste;

cutii poștale standard - acestea au dimensiunile clasice și pot fi personalizate. Sunt potrivite pentru spațiile complexului de locuințe.

cutii poștale premium - sunt o opțiune de alegere în ceea ce privește ansamblurile rezidențiale noi. Pot fi configurate în module de la 1-8 uși/corp.

cutii poștale de lux - aceste cutii sunt potrivite atât pentru ansamblurile rezidențiale, cât și pentru spațiile de birouri, fiind configurate în module de la 1-8 uși/corp. Sunt placate cu sticlă lacobel, vopsite în diferite culori.

Important de menționat faptul că toate cutiile poștale sunt vopsite în câmp electrostatic, oferind o garanție că sunt rezistente în timp. Toate produsele, în special cutiile poștale, sunt realizate cu o atenție sporită până la cele mai mici detalii.

Pentru cei care își doresc cutii postale bloc , pot alege dintr-o gamă variată de astfel de produse.

Consultanță gratuită din partea companiei

Compania Eurometal Box oferă consultanță gratuită persoanelor care își doresc achiziția de cutii poștale sau alte produse din cadrul companiei. De asemenea, este un bun aliat pentru dezvoltatorii imobiliari care au proiecte rezidențiale și asta pentru că fiecare ansamblu trebuie să aibă cutii poștale.

Chiar dacă trăim în era tehnologiei și a digitalizării, unele facturi, scrisori sau documente, le primim prin intermediul poștei. Mai mult decât atât, persoanele cu o vârstă înaintată care nu au acces la tehnologie, preferă metoda clasică de primire a corespondenței.

Cutiile poștale oferă intimitate fiecărui locatar, acestea având incluse în preț și câte 2 chei. Fiecare cutie are un design plăcut, aducând un plus de imagine în spațiul destinat intrării. De asemenea, pentru un plus de unicitate, acestea pot fi personalizate conform cerințelor din partea clienților.

De ce să alegi compania Eurometal Box

De-a lungul anilor, datorită experienței, promptitudinii, calității și corectitudinii, compania Eurometal Box a adunat în portofoliu clienți importanți de pe piață.

Fiind producător, compania are unele dintre cele mai bune prețuri de pe piață, oferind totodată și garanția produselor, cu valabilitate de 12 luni. Mai mult decât atât, poate distribui național orice comandă, în maxim 48 de ore. Toate produsele din cadrul companiei respectă standardele de calitate, fiind realizate cu maximă seriozitate.

Atât pentru dezvoltatorii imobiliari, cât și pentru administratorii de bloc, un proiect care implică și montarea unor cutii poștale este indispensabil. Compania Eurometal Box este aliatul de încredere pentru fiecare client în parte.

Pentru mai multe detalii cu privire la produsele și serviciile oferite puteți accesa pagina oficială cutiipostale.ro.

Date de contact:

Telefon: 0732 55 10 55

E-mail: [email protected]

Adresa: Strada Farului, Nr.15, Sector 4, București.

