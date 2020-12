Top filme cu John Travolta

La 35 de ani de la primul său film, Travolta este încă un actor relevant și continuă să stârnească interes.

Iată care sunt cele mai bune filme în care John Travolta a jucat:

1. Pulp Fiction (1994) - Mulți oameni consideră că rolul din acest film i-a revitalizat cariera lui John Travolta. Pentru rolul din Pulp Fiction, Travolta a primit inclusiv o nominalizare la Premiile Oscar la categoria cel mai bun actor. Inițial, el nici nu făcea parte din distribuție, dar Quentin Tarantino l-a ales în cele din urmă după ce Michael Madsen, cel care a interpretat rolul lui Vic Vega în Reservoir Dogs, a ales să apară în Wyat Earp al lui Kevin Costner. Travolta a acceptat inclusiv o remunerație mai mică deoarece considera că acest film îi poate revitaliza cariera. În 2004, Tarantino a vorbit inclusiv despre realizarea unui film sperat denumit Vega Brothers, dar ideea nu s-a mai concretizat niciodată.

2. Grease (1978) - John Travolta a avut un rol principal în acest musical și a jucat alături de Olivia Newton-John. Aceasta din urmă interpretează rolul unei studente din Australia care se îndrăgostește de personajul lui John Travolta, Danny Zuko. Filmul a avut un succes major la box office, având încasări de 366.2 milioane de dolari la un buget de doar 6 milioane de dolari. În 1982 a apărut și Grease 2, dar Travolta nu a mai făcut parte din distribuție.

3. Saturday Night Fever (1977) - În acest film, Travolta interpretează rolul unui tânăr de 19 ani din Brooklyn care are o viață absolut banală ziua, dar seara este regele dansului la o discotecă locală. Pentru acest rol, Travolta a avut o nominalizare la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor. De asemenea, Saturday Night Fever a avut și un succes uriaș la box office, încasările trecând de 237 de milioane de dolari, la un buget de doar 3.5 milioane de dolari. Acesta este considerat și unul dintre filmele cu cea mai bună coloană sonoră din istorie.

4. Blow Out (1981) - John Travolta a făcut din nou echipă cu regizorul Brian De Palma în acest thriller în care îl interpretează pe Jack Terry, un tehnician de efecte sonore din Philadelphia, care înregistrează din greșeală probele unui asasinat în spatele căruia se află un posibil candidat la președinția SUA. Filmul a avut un buget de 18 milioane de dolari, dar încasările au fost de doar 13.8 milioane de dolari. Totuși, în ultimii ani acest film s-a bucurat de o popularitate mai ridicată, după ce Quentin Tarantino a afirmat că este în top 3 cele mai bune filme pe care le-a văzut. Pe IMDB, Blow Out are nota 7.4 din aproape 45 de mii de voturi exprimate.