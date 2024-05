Certificatul energetic - cheia către clădiri eficiente și sustenabile (clădiri NZEB)

În era dezvoltării durabile și a preocupărilor pentru protecția mediului, eficiența energetică a devenit o prioritate la nivel mondial.

Clădirile, fie că sunt rezidențiale, comerciale sau industriale, reprezintă una dintre principalele surse de consum energetic și emisii de gaze cu efect de seră.

Prin urmare, evaluarea și optimizarea performanței energetice a acestora joacă un rol crucial în eforturile de reducere a amprentei de carbon și asigurarea unui viitor mai ecologic.

În acest context, certificatul energetic al clădirilor (certificatul de performanță energetică) a devenit un instrument indispensabil, oferind o perspectivă clară asupra consumului de energie al unei clădiri și stabilind direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea eficienței sale.

Ce este certificatul energetic?

Certificatul energetic este un document oficial care atestă performanța energetică a unei clădiri, oferind informații detaliate despre consumul anual specific de energie pentru încălzire, apă caldă, ventilare, iluminat și răcire.

Acesta reprezintă un fel de "buletin energetic" al imobilului, stabilind nivelul său de eficiență prin încadrarea într-ua dintre clasele energetice, de la cea mai performantă (A+) la cea mai puțin eficientă (G).

Clasificarea se face în funcție de consumul anual de energie raportat la suprafața utilă a clădirii și ține cont de mai mulți factori, precum caracteristicile termice ale anvelopei, sistemele de încălzire, răcire și ventilare, precum și sursele de energie utilizate etc.

Importanța certificatului energetic (certificatului de performanță energetică)

Certificatul de performanță energetică joacă un rol esențial în promovarea eficienței energetice și a sustenabilității în sectorul construcțiilor, aducând multiple beneficii atât pentru proprietari, cât și pentru mediul înconjurător.

Reducerea amprentei de carbon: Prin identificarea soluțiilor de a îmbunățăți eficiența energetică, certificatul energetic sprijină eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu clădirile. Proprietarii pot lua decizii informate privind renovările necesare pentru îmbunătățirea clasei energetice și reducerea consumului de energie, contribuind astfel la diminuarea amprentei de carbon a imobilului. Economii financiare: Clădirile cu o clasă energetică superioară beneficiază de costuri de întreținere reduse, datorită unui consum de energie mai mic. Investițiile inițiale în măsuri de eficiență energetică se pot amortiza pe termen lung prin reducerea facturilor la utilități. Acest aspect devine din ce în ce mai important în contextul creșterii prețurilor la energie. Creșterea valorii imobiliare: Clădirile cu performanțe energetice ridicate sunt din ce în ce mai căutate pe piața imobiliară, deoarece oferă un mediu confortabil și costuri de exploatare reduse. Prin urmare, o clasă energetică superioară poate crește valoarea de piață a unei proprietăți. Transparență și protecția consumatorilor: Obligativitatea existenței acestui act la tranzacțiile imobiliare crește transparența informațiilor și protejează drepturile cumpărătorilor și chiriașilor. Aceștia vor fi informați cu privire la costurile estimate de întreținere a clădirii și pot lua decizii în cunoștință de cauză.

Procesul de obținere a certificatului energetic

Acest document legal este întocmit de către auditori energetici atestați în condițiile legislației în vigoare. Aceștia efectuează o inspecție detaliată a clădirii și a instalațiilor aferente, analizând o serie de elemente-cheie:

Caracteristicile termice ale anvelopei clădirii: Auditorul evaluează izolația termică a pereților exteriori, a acoperișului, a pardoselilor și a ferestrelor, deoarece acestea influențează semnificativ eficiența energetică a imobilului. Sistemele de încălzire și răcire: Se analizează tipul și eficiența sistemelor de încălzire și răcire, precum și sursele de energie utilizate (gaze naturale, electricitate, combustibili fosili etc.). Ventilarea și iluminatul: Auditorul ia în considerare sistemele de ventilare naturală sau mecanică, precum și tipul de iluminat (tradițional sau eficient energetic) utilizat în clădire. Sursele regenerabile de energie: Dacă clădirea are instalate sisteme de producere a energiei din surse regenerabile (panouri solare, turbine eoliene etc.), acestea sunt luate în calcul.

În urma inspecției și a colectării datelor (inclusiv din ele câteva acte ale imobilului, pe care solicitantul certificatului trebuie să i le pună la dispoziție), auditorul energetic efectuează calcule complexe pentru a determina consumul anual de energie al clădirii și emisiile echivalente de dioxid de carbon. Pe baza acestor rezultate, se stabilește clasa energetică corespunzătoare, de la A+ (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă).

Conținutul certificatului energetic

Certificatul de performanță energetică cuprinde o serie de informații esențiale, atât tehnice, cât și practice, utile pentru proprietari și potențiali cumpărători sau chiriași:

Identificarea clădirii: Adresa, suprafața utilă, anul construcției și tipul de clădire (rezidențială, comercială, industrială etc.). Date tehnice ale construcției: Caracteristicile termice ale anvelopei, tipul sistemelor de încălzire, răcire și ventilare, sursele de energie utilizate. Consumul anual de energie: Consumul specific de energie pentru încălzire, apă caldă, ventilare, iluminat și răcire, exprimat în kWh/m²an. Factorii de emisie echivalenți CO 2 : Cantitatea de emisii de dioxid de carbon asociată consumului de energie al clădirii. Clasa energetică atribuită: Nivelul de performanță energetică al imobilului, de la A+ (cel mai eficient) la G (cel mai puțin eficient). Recomandări pentru îmbunătățirea performanței energetice: Auditorul energetic va oferi sugestii specifice privind măsurile care pot fi luate pentru creșterea eficienței energetice, precum izolarea termică, înlocuirea sistemelor de încălzire/răcire sau instalarea surselor regenerabile de energie. Termene de aplicabilitate și valabilitatea certificatului: Certificatul energetic are o perioadă de valabilitate limitată, de 10 ani de la data eliberării, cu condiția ca în acest interval imobilul să nu fie supus lucrărilor de renovare majoră, caz în care este necesară obținerea unui certificat nou.

Importanța certificatului energetic în tranzacțiile imobiliare

În multe țări (inclusiv România), prezentarea certificatului energetic este obligatorie la vânzarea sau închirierea unei proprietăți imobiliare.

De fapt, acesta este obligatoriu să existe înainte de postarea anunțurilor imobiliare, întrucât aceste anunțuri trebuie să conțină date extrase din certificat.

Acest lucru oferă mai multă transparență pe piața imobiliară și protejează drepturile cumpărătorilor și chiriașilor.

Aceștia pot lua decizii în cunoștință de cauză, fiind informați cu privire la costurile estimate de întreținere a clădirii și pot negocia în mod corespunzător prețul sau chiria.

De asemenea, acest act poate influența semnificativ decizia de achiziție sau închiriere a unei proprietăți. Clădirile cu o clasă energetică superioară vor fi preferate de mulți cumpărători sau chiriași, deoarece promit costuri de întreținere reduse și un confort sporit. În schimb, proprietățile cu clase energetice scăzute pot fi mai greu de vândut sau închiriat, din cauza costurilor ridicate de exploatare.

Investițiile în eficiență energetică - o decizie înțeleaptă

Obținerea unei clase energetice superioare pentru o clădire poate necesita investiții semnificative în măsuri de eficiență energetică, precum izolarea termică, înlocuirea sistemelor de încălzire/răcire sau instalarea de surse regenerabile de energie.

Cu toate acestea, aceste investiții se pot dovedi extrem de avantajoase pe termen lung, atât din punct de vedere financiar, cât și pentru protecția mediului.

Din perspectiva economică, renovările energetice duc la reducerea semnificativă a costurilor cu utilitățile, permițând recuperarea investiției inițiale în câțiva ani. Pentru proprietățile comerciale sau industriale, economiile pot fi și mai substanțiale.

Pe lângă beneficiile financiare directe, clădirile eficiente energetic aduc și alte avantaje, precum creșterea valorii imobiliare, un mediu interior mai confortabil și contribuția la protecția mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Autoritățile din majoritatea țărilor (inclusiv România) au implementat programe de finanțare și scheme de sprijin pentru proprietarii care doresc să îmbunătățească performanța energetică a clădirilor.

Aceste facilități pot acoperi o parte semnificativă din costurile de renovare, făcând investițiile și mai atractive.

Clădirile NZEB - Clădirile viitorului - eficiente și sustenabile

În contextul schimbărilor climatice și al epuizării resurselor naturale, sectorul construcțiilor se confruntă cu provocarea de a deveni mai sustenabil și mai eficient energetic.

Conceptele de " clădire NZEB " (Nearly Zero Energy Buildings) "clădire verde" sau "clădire cu consum de energie aproape egal cu zero" devin din ce în ce mai răspândite, reprezentând standardul de viitor în materie de construcții.

Aceste clădiri sunt proiectate și construite utilizând materiale ecologice, tehnici și tehnologii inovatoare care le permit să consume foarte puțină energie din surse convenționale.

Sursele regenerabile de energie, precum energia solară, eoliană sau geotermală, joacă un rol esențial în asigurarea necesarului energetic al acestor imobile.

De asemenea, se pune un accent deosebit pe gestionarea inteligentă a energiei, prin sisteme de automatizare și control inteligente.

Chiar dacă investițiile inițiale pot părea ridicate, clădirile eficiente energetic și sustenabile oferă economii substanțiale pe termen lung, atât din punct de vedere al costurilor de întreținere, cât și al impactului asupra mediului.

De asemenea, acestea creează un mediu interior sănătos și confortabil pentru ocupanți, îmbunătățind calitatea vieții.

Certificatul de performanță energetică rămâne un instrument esențial în această tranziție către construcții mai sustenabile, oferind o evaluare obiectivă a performanței energetice și ghidând proprietarii în luarea deciziilor optime pentru renovarea sau construirea de clădiri eficiente.

În concluzie, certificatul energetic nu este doar un document obligatoriu, ci o piesă cheie în eforturile de a reduce consumul de energie, de a proteja mediul și de a crea un viitor mai durabil pentru generațiile viitoare.

Prin informațiile valoroase pe care le furnizează, acesta ghidează proprietarii, cumpărătorii și chiriașii către alegeri responsabile și sustenabile în ceea ce privește proprietățile imobiliare. Investind în eficiență energetică, nu doar că reducem costurile, dar contribuim și la protejarea planetei pentru noi și pentru copiii noștri.