Monumentul Marii Uniri, plătit de stat cu 10 milioane de lei, nu a mai ajuns la destinație. Trebuia dezvelit în 2012, la Arad

Statul român a plătit 10 milioane de lei pentru Monumentul Marii Uniri de la 1918. FOTO: Profimedia Images

Statul român a plătit 10 milioane de lei pentru Monumentul Marii Uniri de la 1918, care urma să fie dezvelit pe 1 decembrie 2012, la Arad. Acesta nu a ajuns nici până astăzi la destinație, fiind depozitat de mulți ani pe proprietatea din Călărași a sculptorului Florin Codre, potrivit Agerpres.

Acesta a pierdut un proces cu Ministerul Culturii pentru că nu a mai transportat piesele la Arad pentru a fi montate.

''Edificarea, transportarea și amplasarea 'Monumentului Marii Uniri de la 1918' la Arad au făcut obiectul Contractului de comandă nr. 551/07.12.2007, inclusiv adiționările, prin care autorul Florin Codre s-a obligat față de Ministerul Culturii, în calitate de beneficiar, să execute o lucrare de artă plastică monumentală denumită 'Monumentul Marii Uniri de la 1918', lucrare care urma să fie transportată și amplasată la Arad, de către același autor, pe cheltuiala sa. Ca urmare a refuzului autorului de a-și îndeplini obligațiile contractuale, Ministerul Culturii a obținut, în instanță, autorizarea de a întreprinde demersurile de amplasare a Monumentului, pe cheltuiala autorului'', se arată într-un răspuns oferit de Ministerul Culturii, potrivit Agerpres.

În 2022, Ministerul Culturii a reluat demersurile pentru achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de infrastructură (pentru realizarea fundației și a soclului, în Arad), transportul, montarea, fixarea, finisarea și amenajarea zonei Monumentului Marii Uniri de la 1918. Anunțul de licitație a fost publicat în SEAP în septembrie 2022.

Licitația pentru Monumentul Marii Uniri a fost organizată în 2007

Licitația pentru atribuirea contractului de realizare a monumentului a fost organizată în 2007, iar lucrarea trebuia dezvelită cinci ani mai târziu, de Ziua Națională.

Totuși, în 2012, piesele realizate de sculptorul Florin Codre, care câștigase licitația și a primit 10 milioane de lei de la stat, nu erau încă aduse în țară din China, acolo unde artistul a ales să facă monumentul.

În octombrie 2022 s-a mai făcut o încercare de atribuire a contractului, dar nici de această dată nu s-a prezentat nicio firmă, astfel că licitația a fost anulată.

Ulterior, în anii 2023 și 2024, ministerul a inițiat alte trei proceduri de achiziție publică, dar nici la aceste licitații nu s-a prezentat vreo firmă interesată, fiind anulate.

Cu ani în urmă, clădirea din Arad a Uniunii Artiștilor Plastici a fost demolată, pentru a se face loc monumentului, în vecinătatea sediului Consiliului Județean (CJ) Arad.

''E regretabil că s-au cheltuit atât de mulți bani, iar noi, în planurile de amenajare, am asigurat locul necesar pentru a se pune în valoare acest monument. Este o slăbiciune a sistemului, care nu a reușit să pună în aplicare un contract, la care se adaugă o sentință definitivă. Soluțiile rămân la Ministerul Culturii, iar noi, ca autorități locale, așteptăm rezolvarea acestei probleme'', a declarat, pentru Agerpres, președintele CJ Arad, Iustin Cionca.