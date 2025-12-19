Greșelile frecvente de sărbători care ne pot afecta sănătatea și ne pot trimite la spital. Mare atenție la carnea cumpărată din piețe

Piața Obor din București, 17 decembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

În pragul sărbătorilor, când supermarketurile și piețele sunt tot mai aglomerate, specialiștii atrag atenția asupra importanței asupra depozitării corecte a alimentelor. Medicul Anca Hâncu a subliniat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că riscurile pentru sănătate cresc semnificativ în această perioadă, mai ales atunci când produsele cumpărate nu sunt verificate sau sunt păstrate necorespunzător.

„Trebuie să fim atenți în primul rând la produsele proaspete. Carnea cumpărată din piețe, dacă nu are o analiză de laborator în spate, poate fi periculoasă. Poate aduce trichineloză sau salmoneloză”, avertizează medicul. Aceasta precizează că salmonela se poate regăsi și în ouă depozitate incorect, dar și în brânzeturi, legume sau fructe contaminate.

Un alt aspect important este prevenirea risipei alimentare, capitol la care România se află pe primele locuri în Europa. „E foarte bine să știm exact câți invitați avem și să calculăm porțiile. O persoană mănâncă, în medie, aproximativ 150 de grame de carne. Mai adăugăm una-două porții în plus, dar nu mai mult. Așa evităm risipa și supraîncărcarea frigiderului”, a explicat medicul Anca Hâncu.

Depozitarea corectă a alimentelor este esențială pentru a preveni contaminarea. „Alimentele trebuie ținute pe niveluri diferite în frigider: lactatele separat, carnea crudă neapărat învelită în folie. Ideal este ca fiecare aliment să aibă capac sau folie și să fie păstrat în vase de sticlă sau ceramică, nu din plastic”, recomandă medicul.

Zonele frigiderului

raftul de jos (cel mai rece): carne crudă, pește, pasăre

raftul de mijloc: mâncare gătită, resturi, lactate, brânzeturi proaspete, ouă (nu pe ușă!)

raftul de sus: iaurt, unt, ciocolată, brânzeturi maturate.

lada pentru legume/fructe: fructe și legume, dar evită cartofii, ceapa, ananasul, bananele

ușa frigiderului (cea mai caldă): sticle cu apă/suc, condimente, dulcețuri

În ceea ce privește congelarea, multe preparate pot fi salvate și consumate ulterior, fără riscuri, dacă sunt respectate regulile. „Cozonacul și sarmalele pot fi congelate două-trei săptămâni, maximum o lună. Nu congelăm alimentele pentru totdeauna și, foarte important, nu recongelăm”, mai spune medicul.

Totodată, carnea a cărei proveniență este incertă trebuie gătită termic corespunzător, însă specialiștii insistă că cea mai sigură variantă rămâne achiziționarea produselor controlate sanitar. „Nu ne riscăm sănătatea pentru produse ieftine, fără control”, a mai spus medicul.