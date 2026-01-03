Țara din UE unde companiile testează „ora prieteniei” pentru a combate singurătatea. Angajații primesc timp liber ca să stea cu amicii

Unele companii din Suedia acordă angajaților timp liber plătit pentru a sta cu prietenii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Angajații unui lanț major de farmacii din Suedia primesc timp liber plătit pentru a-l petrece cu prietenii, pe măsură ce guvernul suedez încurajează companiile să contribuie la combaterea singurătății.

Yasmine Lindberg, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cei 11 participanți la proiectul pilot „friendcare” al grupului farmaceutic Apotek Hjärtat, potrivit BBC.

Ea lucrează în ture la magazinul companiei dintr-un parc comercial din Kalmar, un mic oraș de coastă din sudul Suediei.

„Sunt foarte obosită când ajung acasă. Nu am timp sau energie să mă întâlnesc cu prietenii mei”, explică ea, înainte de a reumple un raft cu paracetamol.

Yasmine își petrece o mare parte din timpul liber cu copiii săi adolescenți, care locuiesc cu ea la fiecare două săptămâni. Totuși, recunoaște că se simte „destul de singură” de când s-a despărțit de partenerul ei acum patru ani, ceea ce a dus la mai puține invitații sociale cu cuplurile din cercul lor.

O oră liberă plătită pe lună pentru consolidarea prieteniilor

Acum, datorită schemei pilot a Apotek Hjärtat, care a început în aprilie, ea primește 15 minute pe săptămână, sau o oră pe lună, în timpul programului de lucru, pentru a se concentra pe consolidarea prieteniilor sau pe crearea de noi conexiuni.

Poate folosi acest timp acordat pentru prietenie pentru a vorbi la telefon, a face planuri prin mesaje sau a se întâlni cu cineva personal.

„Am vrut să îmi fac viața mai bună… să mă împing puțin să fac lucruri”, spune Yasmine. „Mă simt mai fericită. Nu poți trăi doar prin internet, așa cum fac majoritatea oamenilor în zilele noastre.”

Ca toți participanții la proiectul pilot, ea a primit 1.000 de coroane suedeze (aprox. 100 $; 80 £) de la Apotek Hjärtat pentru a ajuta la acoperirea costurilor activităților bazate pe prietenie pe durata experimentului de un an.

Instruire online pentru combaterea singurătății

Voluntarii au primit, de asemenea, instruire online despre cum să recunoască și să combată singurătatea, pe care lanțul farmaceutic a pus-o la dispoziția tuturor celor 4.000 de angajați din Suedia.

Monica Magnusson, CEO-ul Apotek Hjärtat, spune că inspirația pentru proiectul friendcare al companiei vine parțial dintr-o colaborare anterioară cu organizația de sănătate mintală Mind. Aceasta a arătat că conversațiile scurte, dar semnificative, între farmacisti și clienți pot ajuta clienții să se simtă mai puțin izolați.

Compania a vrut să testeze dacă oferirea unui timp scurt, dedicat prieteniei pentru angajați, ar putea influența, de asemenea, bunăstarea lor.

Voluntarii se puteau înscrie și dacă nu se simțeau singuri, dar doreau să petreacă mai mult timp cu persoane izolate din cercul lor.

„Încercăm să vedem care sunt efectele de a avea oportunitatea de a petrece puțin timp în fiecare săptămână pentru a-ți proteja relațiile”, explică doamna Magnusson.

Alocații anuale neimpozabile pentru fitness sau masaje

Titlul proiectului, friendcare sau „vänvård” în suedeză, este și un joc de cuvinte cu „friskvård”, un beneficiu deja oferit de multe companii suedeze, care oferă angajaților o alocație anuală neimpozabilă pentru activități de fitness sau masaje.

Unele companii suedeze oferă, de asemenea, angajaților o „oră de wellness” săptămânală numită „friskvårdstimme”.

„Aceasta este o reflecție asupra acelui concept, dar orientată spre singurătate și relații”, explică doamna Magnusson.

Proiectul Apotek Hjärtat apare în contextul în care guvernul de dreapta al Suediei atrage atenția asupra singurătății. În iulie, Agenția Suedeză de Sănătate Publică a lansat prima strategie națională pentru minimizarea singurătății, comandată de guvern.

O parte centrală a strategiei este colaborarea sporită între comunitatea de afaceri, municipalități, cercetători și societatea civilă.

„Singurătatea - o problemă majoră de sănătate publică”

Ministrul Sănătății, Jakob Forssmed, a descris singurătatea ca o problemă majoră de sănătate publică, citând cercetări globale care o leagă de un risc crescut de boli, inclusiv boli coronariene și accidente vasculare cerebrale, și o probabilitate mai mare de mortalitate prematură.

El sugerează că afacerile ar trebui să fie preocupate, deoarece angajații și clienții lor sunt expuși riscului, iar finanțele publice sunt afectate de costurile legate de sănătate și concediul medical cauzat de singurătate.

„Trebuie să avem o conștientizare mai mare asupra acestui lucru, că este ceva care afectează cu adevărat sănătatea și economia”, spune Forssmed.

O epidemie națională de singurătate? Cercetări pentru UE sugerează că aproximativ 14% din populația Suediei declară că se simt singuri uneori sau tot timpul, puțin peste media UE.

8% dintre suedezi nu au niciun prieten

Un studiu separat pentru agenția de statistică Statistics Sweden din 2024 a constatat că 8% dintre adulții din Suedia nu au niciun prieten apropiat.

Daniel Ek, psiholog suedez și coautor al cărții The Power of Friendship, un ghid despre cum să dezvolți relații mai profunde, susține că în Suedia iernile reci și întunecate pot descuraja socializarea, alături de factori culturali.

„Mentalitatea suedeză este – nu ar trebui să deranjezi pe alții. Prețuim foarte mult spațiul personal și ne este greu să spargem gheața”, spune el. Ek sugerează că și modul de locuire din Suedia poate juca un rol.

Peste 40% dintre locuințe sunt ocupate de o singură persoană, iar un raport din iulie al Agenției Suedeze de Sănătate Publică a indicat niveluri mai ridicate de singurătate în această categorie.

La sediul central Apotek Hjärtat din Stockholm, doamna Magnusson spune că este prea devreme pentru a decide dacă proiectul friendcare va fi extins la scară largă, dar rezultatele sondajelor de autoevaluare indică niveluri mai ridicate de satisfacție în viață în rândul participanților, comparativ cu perioada înainte de lansarea schemei.

Ministrul Sănătății monitorizează eforturile lanțului farmaceutic

Forssmed, ministrul Sănătății, monitorizează eforturile lanțului farmaceutic.

„Cred că este foarte interesant și urmăresc ce fac”, spune el. „Dar nu voi face promisiuni că guvernul va extinde acest program sau va oferi o deducere fiscală sau ceva de genul acesta.”

Apotek Hjärtat face parte și dintr-o rețea de afaceri numită „Împreună împotriva singurătății involuntare”, inițiată de Forssmed în 2023.

Aceasta include aproximativ 20 de branduri majore nordice, precum Ikea, Strawberry (un lanț de ospitalitate) și HSB, cea mai mare federație suedeză de locuințe cooperative, care se întâlnesc pentru a împărtăși experiențele și strategiile lor pentru combaterea singurătății.

Doamna Magnusson spune că proiectul friendcare a stârnit deja „mult interes” din partea celorlalte companii din rețea.

Reprezentanți ai altor firme au participat chiar și la instruirea online a lanțului farmaceutic privind singurătatea.

„Este o abordare destul de diferită pentru a lucra împreună”, spune doamna Magnusson, „colaborând ca firme într-un domeniu în care renunți la competiție și încerci în schimb să descoperi ‘cum putem aborda acest obstacol comun?’.”

Granturi de wellness pentru angajați

La începutul acestei luni, un proiect separat a fost lansat în Piteå, în nordul Suediei, cu 20 de companii care oferă granturi de wellness pentru angajați pentru a participa la experiențe culturale de grup, cum ar fi concerte și piese de teatru, în efortul de a crește bunăstarea și incluziunea socială.

Domnul Ek, psihologul, este de acord că astfel de inițiative pot avea un impact pozitiv în „scăderea pragului” pentru interacțiuni sociale crescute, ceea ce, la rândul său, poate deschide calea pentru prietenii mai profunde și reducerea singurătății.

Totuși, el cere mai multe cercetări și reflecții asupra unor posibile probleme structurale care ar putea contribui la singurătate în Suedia.

„Ce se întâmplă în societate care ne face să avem nevoie de praguri mai mici pentru a ne întâlni și a ne conecta? Cred că asta este o chestiune importantă de analizat”, spune domnul Ek. El evidențiază rata ridicată a șomajului în Suedia (8,7%), creșterea inegalității veniturilor și timpul mai mare petrecut de tinerii suedezi pe dispozitive digitale comparativ cu media țărilor OECD.

„Diferențele de venit contează. Accesul la evenimente și locuri contează. Modul în care construim orașele contează”, spune domnul Ek. „Așadar, aceste structuri sunt importante pentru a contura planul de viitor.”