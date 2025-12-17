Momente virale cu Giorgia Meloni. Cum a reacționat când a văzut cât este de înalt președintele Mozambicului

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a primit vizita președintelui Mozambicului, Daniel Francisco Chapo FOTO: Profimedia Images

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, este o persoană foarte expresivă și produce multe momente virale chiar și atunci când este la întâlniri de nivel înalt. Este de notorietate discuția „secretă” cu Emmanuel Macron la Summitul G7 din luna iunie, când Meloni și-a dat ochii peste cap, imaginile făcând mare vâlvă în presă și pe rețelele sociale.

Cumva, Giorgia Meloni se și trezește de multe ori în situații care o amuză și o fac să mai uite de procol. Spre exemplu, la ultimele două întâlniri cu premierul albanez Edi Rama, fost baschetbalist, acesta a îngenuncheat în fața ei. „Face asta doar ca să fie la fel de înalt ca mine", a reacționat spontan și râzând Giorgia Meloni, binecunoscută prin statura ei scundă.

Mai recent, în urmă cu câteva zile, un episod amuzant a avut loc atunci când a primit vizita președintelui Mozambicului, Daniel Francisco Chapo, o persoană, de asemenea, foarte înaltă.

When Mozambican President Daniel Francisco Chapo met Italian Prime Minister Giorgia Meloni in Rome, journalists, especially photographers, struggled to frame their shots because of the significant height difference.??? pic.twitter.com/zCd4sWRl6I — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) December 15, 2025

Giorgia Meloni s-a amuzat destul de tare când a dat mâna cu aceasta, iar pe rețelele sociale s-a glumit spunându-se, printre altele, că „jurnaliștii, în special fotografii, au avut dificultăți în a încadra fotografiile din cauza diferenței semnificative de înălțime” dintre cei doi demnitari.