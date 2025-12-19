Administrația Trump suspendă loteria vizelor după atacul armat de la Universitatea Brown

Președintele Donald Trump a cerut sfârșitul Loteriei Vizelor încă din 2017. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump a suspendat, vineri, loteria vizelor. Măsura a fost anunțată de secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a declarat că decizia a fost luată după ce s-a descoperit că un bărbat acuzat de uciderea a doi studenți de la Universitatea Brown și a unui profesor MIT a folosit sistemul pentru a intra în SUA, potrivit Newsweek.

Autoritățile l-au identificat pe suspectul atacului armat de la Universitatea Brown ca fiind Claudio Valente, în vârstă de 48 de ani, fost student la universitate. Oficialii au declarat că acesta a murit prin sinucidere și a fost găsit ulterior într-un depozit din Salem, New Hampshire. Atacul a lăsat doi studenți morți și alți nouă răniți.

Ca răspuns la atacul armat, Noem a scris pe X: „Atacatorul de la Universitatea Brown, Claudio Manuel Neves Valente, a intrat în Statele Unite prin programul de vize pentru imigranți al loteriei pentru diversitate (DV1) în 2017 și i s-a acordat o carte verde. Acest individ odios nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în țara noastră”.

„În 2017, președintele Trump a luptat pentru a pune capăt acestui program, în urma impactului devastator cu un camion din New York de către un terorist ISIS, care a intrat în cadrul programului DV1, și a ucis opt persoane”.

Kristi Noem a precizat că, la indicațiile președintelui Trump, a solicitat imediat întreruperea programul DV1 “pentru a mă asigura că niciun alt american nu este afectat de acest program dezastruos.”

Procurorii federali au declarat joi seară că anchetatorii cred că Valente a fost și autorul atacului armat fatal asupra unui profesor de la MIT, Nuno Loureiro, în Massachusetts, luni.

Cum funcționează loteria vizelor

Programul Loteriei Cartei Verzi, numit oficial Programul Vizei pentru Diversitate (DV), acordă aleatoriu până la 55.000 de vize de rezidență permanentă în fiecare an persoanelor din țări cu rate istorice scăzute de imigrare în Statele Unite. Câștigătorii sunt selectați printr-o loterie, dar trebuie să îndeplinească în continuare cerințele de educație, muncă și antecedente pentru a primi o carte verde.

Solicitanții trebuie să aibă cel puțin studii liceale sau echivalentul acestora sau doi ani de experiență profesională calificată. Aceștia trebuie să trimită informații personale de bază și o fotografie, dar nu există nicio taxă de înscriere pentru a participa.

Cei selectați prin loterie trebuie apoi să completeze o cerere oficială de viză, să treacă de verificări ale antecedentelor și de securitate, să participe la un interviu personal la o ambasadă sau un consulat al SUA și să îndeplinească cerințele medicale și financiare înainte de a i se emite o carte verde.

Președintele Trump a cerut sfârșitul programului încă din 2017, când a spus că este vorba de „alegerea celor mai răi dintre cei mai răi”. El a încercat să elimine programul în timpul primului său mandat, după ce un beneficiar de viză pentru diversitate a comis un atac cu camion în New York în 2017.

Programul a fost suspendat ulterior în 2020, dar fostul președinte Joe Biden a ridicat blocajul în 2021.