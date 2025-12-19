Atacatorul de la Universitatea Brown a fost găsit mort. Procurorii au aflat că tot el ucisese și un profesor de la MIT

Atacatorul de la Universitatea Brown a fost găsit mort. FOTO: Hepta

Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort, joi seară. Claudio Valente, un fost student al Universităţii Brown în vârstă de 48 de ani, de naţionalitate portugheză, a fost găsit într-un depozit din Salem, New Hampshire, cu o geantă, arme de foc şi dovezi care se potrivesc cu cele de la locul crimei, transmite CNN.

Bărbatul s-a sinucis, a declarat şeful poliţiei din Providence, Oscar L. Perez, Jr.

Patru oficiali ai forţelor de ordine au confirmat anterior pentru CNN că suspectul a fost găsit mort. Forţele de ordine au fost văzute înconjurând o zonă din Salem, New Hampshire, unde au găsit o maşină abandonată cu o plăcuţă de înmatriculare care se crede că are legătură cu suspectul.

Bărbatul este acuzat că a ucis un profesor de la MIT în Massachusetts la câteva zile după împuşcăturile de la universitatea din Rhode Island. Procurorul federal pentru districtul Massachusetts, Leah Foley, a declarat că Valente a urmat acelaşi program academic ca profesorul MIT în Portugalia, între 1995 şi 2000. Anchetatorii cred că suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown, Claudio Valente, l-a vizat în mod direct pe profesorul Nuno Loureiro, a declarat joi pentru CNN un oficial al forţelor de ordine.

Anchetatorii nu cred că cele două persoane ucise la Brown, unde suspectul a fost student la începutul anilor 2000, erau ţinte directe, a declarat oficialul din cadrul forţelor de ordine. Cele două victime ucise, în vârstă de 18 şi 19 ani, erau studenţi la Universitatea Brown.

La o conferinţă de presă joi, procurorul general al districtului Massachusetts, Leah Foley, a detaliat modul în care aceste dovezi au permis poliţiei să facă legătura între cele două crime care au avut loc la două zile distanţă şi la aproximativ 80 de kilometri una de cealaltă.

Anchetatorii cred că Valente a închiriat o maşină în Boston, apoi a condus până în Providence, Rhode Island, unde vehiculul a fost văzut în faţa Universităţii Brown, a spus Foley. Maşina a fost observată intermitent între 1 şi 12 decembrie, a adăugat ea.

”Pe 13 decembrie, Nueves Valente a intrat într-un auditoriu din campusul Universităţii Brown în timpul unei sesiuni de studiu şi a început să tragă asupra studenţilor, ucigându-i pe Ella Cook şi MukhammadAziz Umurzokov şi rănind alţi nouă”, a adăugat ea.

În decurs de 24 de ore, Valente s-a întors în Massachusetts, unde şi-a schimbat plăcuţele de înmatriculare ale maşinii cu unele neînregistrate din Maine şi l-a ucis pe Loureiro pe 15 decembrie, a spus Foley. ”Există imagini de securitate care l-au surprins la mai puţin de un kilometru de reşedinţa profesorului din Brookline şi există imagini video cu el intrând într-un bloc de apartamente în locaţia apartamentului profesorului”, a spus ea.

După o oră, Valente a fost văzut intrând într-un depozit din Salem, New Hampshire, purtând ”aceleaşi haine pe care le purta imediat după crimă”.

Toţi cei şase supravieţuitori ai împuşcăturilor de la Universitatea Brown sunt acum în stare stabilă, a spus primarul din Providence, Brett Smiley.