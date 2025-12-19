PEPPER Mining lansează o platformă de monetizare a activelor criptate bazată pe cloud

3 minute de citit Publicat la 12:16 19 Dec 2025 Modificat la 12:19 19 Dec 2025

PEPPER Mining, un furnizor de servicii de cloud mining înregistrat în Marea Britanie, a anunțat astăzi lansarea oficială a platformei sale complet automatizate de contractare a criptomonedelor. Această platformă își propune să ofere utilizatorilor globali o modalitate sigură, convenabilă și sustenabilă de a câștiga venituri din criptomonede, permițându-le să genereze venituri pasive zilnice prin cloud mining, fără a avea nevoie de hardware.

Noua platformă PEPPER Mining acceptă contracte pe termen scurt, decontare zilnică și operează pe un centru de date cu energie verde, fiind deosebit de potrivită pentru utilizatorii individuali și instituționali care doresc să participe la generarea de venituri din active digitale cu o barieră de intrare redusă.

Experiență de cloud mining complet automatizată, fără bariere

Utilizatorii pot activa cu ușurință contractele de randament prin intermediul web sau mobil, fără a necesita configurare tehnică sau întreținere a echipamentelor. Toate operațiunile miniere sunt efectuate în centre de date alimentate de surse regenerabile de energie, inclusiv hidroenergie și energie eoliană.

Un purtător de cuvânt al PEPPER Mining a declarat:

„Scopul nostru este să facem câștigurile din criptomonede simple și sustenabile. PEPPER Mining folosește un sistem automat de contracte inteligente pentru a eficientiza perfect procesul de minare, de la activare până la distribuirea câștigurilor, permițând utilizatorilor să participe la ecosistemul blockchain într-un mod mai relaxat și mai ecologic.”

Procesul de operare al PEPPER Mining

Începeți să câștigați din criptomonede în doar trei pași:

Înregistrați un cont – Noii utilizatori primesc imediat un bonus de bun venit de 18 USD;

Alegeți un contract – Durata contractului variază de la 1 zi la 50 de zile, oferind flexibilitate;

Câștiguri automate – Sistemul înregistrează automat câștigurile la fiecare 24 de ore, care pot fi retrase sau reinvestite în orice moment.

Toate contractele sunt procesate printr-un sistem backend securizat, permițând utilizatorilor să monitorizeze câștigurile, starea contractelor și soldul contului în timp real. Nu este necesar hardware, sincronizare cu portofelul sau operare manuală pe tot parcursul procesului.

Aspecte importante ale platformei

Zero investiții în hardware, fără bariere tehnice: Funcționare complet bazată pe cloud, gata de utilizare după înregistrare.

Bazat pe energie verde: Centrele de date sunt situate în Europa de Nord, Canada și în anumite părți ale Asiei, alimentate în întregime cu energie regenerabilă.

Suport pentru mai multe valute: Platforma acceptă active digitale majore, cum ar fi BTC, ETH, DOGE, XRP, LTC, SOL, USDC și USDT (ERC20/TRC20).

Structură transparentă a taxelor: Fără taxe ascunse sau comisioane de administrare; toate prețurile contractuale sunt clar vizibile.

Program de afiliere: Utilizatorii pot câștiga până la 3% comision direct și 2% comision de nivel secundar invitând prieteni, cu un plafon total de recompensă de până la 30.000 USD.

Suport optimizat pentru mobil și multilingv: Interfața platformei este simplă și intuitivă, potrivită atât pentru începători, cât și pentru utilizatorii profesioniști.

Garanție de conformitate și înregistrare: PEPPER Mining este înregistrată oficial în Regatul Unit, respectând reglementările locale și standardele de operare transparente.

Exemple de contracte

Numele contractului | Suma investiției | Randamente zilnice | Randamente totale | Profit net

Whatsminer M30S | 100 USD | 3 USD | 106 USD | 6 USD

AvalonMiner A1246 | 500 USD | 6,75 USD | 540,50 USD | 40,50 USD

Antminer S19K Pro | 1.300 USD | 18,20 USD | 1.518,40 USD | 218,40 USD

Miner Bitcoin S21 Pro | 5.000 USD | 75 USD | 6.500 USD | 1.500 USD

Miner Bitcoin S21 XP | 10.000 USD | 170 USD | 15.950 USD | 5.950 USD

*Datele de mai sus sunt doar cu titlu informativ. Randamentele reale pot varia în funcție de performanța pieței și de tipul de contract. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați peppermining.com.

Angajament față de sustenabilitate și transparență

PEPPER Mining folosește tehnologie de minerit verde în toate centrele sale de date, concentrându-se pe energie curată și infrastructură de calcul de înaltă performanță. Compania implementează mecanisme de monitorizare a sistemului și audit intern 24/7 pentru a asigura distribuția veniturilor, echitatea, conformitatea și securitatea fondurilor utilizatorilor.

Despre PEPPER Mining

PEPPER Mining este un furnizor de servicii de minat criptomonede bazat pe cloud, înregistrat în Marea Britanie. Ne angajăm să oferim utilizatorilor globali soluții de randament al activelor digitale, transparente și eficiente, cu bariere reduse, prin contracte automatizate pe termen scurt, infrastructură alimentată cu energie verde și tehnologie de cloud computing securizată.

Site oficial: www.peppermining.com

Adresă de e-mail pentru investitori: [email protected]