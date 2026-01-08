De la experiment la valoare reală: Cum poate AI-ul să schimbe deciziile din companii

Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group

Inteligența artificială nu ar trebui privită ca un înlocuitor al oamenilor, ci ca un instrument care accelerează analiza și decizia în business. Într-un interviu despre AI aplicat, Mihai Logofătu vorbește despre integrarea reală a inteligenței artificiale în companii, rolul agenților AI și modul în care Nenos, susținut de Bittnet Group, construiește soluții pragmatice, adaptate nevoilor concrete ale organizațiilor.

1. Inteligența artificială este adesea prezentată ca un înlocuitor al oamenilor. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect, din perspectiva business-ului?

Mihai Logofătu:

Cred că această abordare este greșită din start. AI-ul nu este despre înlocuire, ci despre accelerare. Există tipuri de analiză pe care un agent AI le poate face mult mai rapid decât mintea umană: poate parcurge volume mari de date, poate corela informații și poate propune variante de răspuns într-un timp foarte scurt.

Rolul lui este să optimizeze timpul de reacție și decizie, astfel încât oamenii să se concentreze pe judecată, context și responsabilitate.

2. Unde vedeți cea mai mare valoare a AI-ului în companii, dincolo de experimentele izolate?

Mihai Logofătu:

Valoarea apare atunci când AI-ul este integrat în procese reale de business. Nu vorbim doar de automatizare mecanică, ci de capacitatea AI-ului de a învăța ce tip de analiză este necesară într-un anumit context și de a livra rapid acea analiză.

În acest fel, companiile pot răspunde mai repede clienților, pot reduce timpii de așteptare și pot lua decizii mai informate.

3. Cum se poziționează Nenos în acest ecosistem al AI-ului aplicat?

Mihai Logofătu:

Nenos este construit cu o mentalitate de startup. Este o echipă focusată pe atenția la detalii și pe livrarea de proiecte complexe, nu pe soluții superficiale sau teoretice.

În același timp, are un avantaj important: este susținut de Bittnet Group prin procese, infrastructură și capacitatea de a scala. Această combinație – agilitatea unei echipe antreprenoriale cu stabilitatea unui grup – permite Nenos să construiască agenți AI adaptați nevoilor reale ale companiilor, integrați în ecosisteme existente, precum AWS.

Pentru cei interesați să vadă mai concret cum arată această abordare și ce tip de soluții sunt dezvoltate, detaliile sunt disponibile pe site-ul nenos-software.ro.

4. Observați o schimbare în modul în care companiile vor să consume AI?

Mihai Logofătu:

Da, clar. Companiile caută soluții flexibile, care pot fi testate rapid și ajustate ușor.

Nu mai vor investiții mari, rigide, greu de oprit. Vor soluții care să livreze valoare rapid și care să poată evolua odată cu nevoile business-ului.

Agenții AI se potrivesc foarte bine acestui mod de gândire, pentru că pot fi construiți incremental și adaptați continuu.

5. Care este rolul Bittnet Group în această transformare către AI aplicat și responsabil?

Mihai Logofătu:

Rolul nostru este să creăm cadrul corect.

Susținem AI-ul prin educație, prin infrastructură solidă și prin parteneriate tehnologice puternice, cum este AWS. Dar mai ales printr-o abordare pragmatică: folosim AI acolo unde aduce valoare reală.

Cred că diferența pe termen lung nu va fi cine vorbește despre AI, ci cine îl integrează corect în business.