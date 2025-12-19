Situație critică la un adăpost de animale din Dolj: sute de cai riscă să moară de foame

Adăpostul din comuna Desa este singurul adăpost din Dolj unde sunt aduși toți caii confiscați. FOTO: Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța/Facebook

Sute de cai de la un adăpost din Dolj, confiscați de Poliția Animalelor de la proprietarii care îi agresează, riscă să moară de foame. S-a ajuns la această situație după ce asociația care administrează adăpostul nu mai are bani să le cumpere hrană, potrivit Radio Oltenia.

Adăpostul din comuna Desa este singurul adăpost din Dolj unde sunt aduși toți caii confiscați de autorități de la proprietarii care i-au bătut sau i-au ținut în condiții improprii.

Asociația care se ocupă de îngrijirea cailor funcționează doar din sponsorizări, iar în ultima perioadă nu s-au mai primit donații.

„Oameni buni, suntem într-o situație critică. Nu avem mâncare la cai. Nu achităm din urmă, nu primim nimic. De la începutul lunii și până acum, am avut un singur contract de sponsorizare de 3000. Donațiile zilnice sunt foarte puține”, este mesajul postat pe pagina de socializare a Asociației pentru Protecția Animalelor Măriuța, care administrează adăpostul de la Desa.

Hrana pentru cei peste 200 de cai de la adăpost costă aproximativ 8000 de euro pe săptămână, iar în acest moment nu există fonduri pentru perioada următoare, riscul ca aceste animale să moară de foame fiind foarte mare.

Pe data de 10 decembrie, Asociația a atras atenția asupra unor imagini șocante publicate pe rețelele sociale, care arăta cum mai multe persoane chinuie fără milă un cal, într-o comună din Ialomița.

“De cai nu vorbește aproape nimeni din protecția animalelor în tara asta. O țară plină de cai bătuți, chinuiți, se fac tombole pe ei , se fac pariuri. La dezbateri, prin postări, nimeni nu scoate o vorbă . Ce vedeți aici, se întâmplă în Sarateni, Ialomița, și nu se întîmplă de ieri de azi . Se întâmplă de ani de zile Am o întrebare … poliția din zona este oarba? Nu , doar ca nu le pasă”, este mesajul publicat de Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța.