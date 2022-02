Folia de mulcire a reușit să capete popularitate printre fermierii cultivatori de legume. Utilizarea foliei de mulcire are numeroase avantaje: obținerea unor culturi timpurii și sănătoase, păstrarea umidității solului la un nivel optim, împiedicarea înghețului, protejarea plantelor de schimbările climaterice, reducerea costurilor cu forță de muncă.

Folia de mulcire oferă solului temperatura de care are nevoie, protejandu-l de radiațiile solare și temperaturile toride. Sub folia de mulcire, solul nu se va supraîncălzii așa ca și sub folia transparentă. Folia de mulcire va inhiba creșterea buruienilor, astfel nu va fi necesara efectuarea operațiunilor de erbicidare.

Specialiștii recomandă utilizarea foliilor de mulcire în baza condițiilor locale și a caracteristicilor culturilor cultivate. Specialiștii recomandă evitarea folosirii foliei de mulcire în grădinile umbrite sau umede sau în solarii pentru că pot apărea rozătoare sau melci.