Google Workspace for Education - tot ce trebuie să știi

Google Workspace for Education Standard: toate beneficiile din pachetul Fundamentals, plus setări avansate de securitate și control administrativ avansat

Teaching and Learning Upgrade: toate beneficiile din pachetele inferioare, cu funcții și capabilități extinse pentru videoconferințe, extensii pentru platforma Classroom și rapoarte de originalitate, incluzând și lucrări din proprietatea școlii

Google Workspace for Education Plus: include toate beneficiile din pachetele inferioare plus funcții adiționale pentru anumite servicii, precum urmărirea prezenței în Google Meet