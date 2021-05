InterTabac se anulează şi în 2021

Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente din industria trabucurilor, cu accentul principal pe piaţa europeană şi magazinele de trabucuri.

“Lucrand îndeaproape cu asociaţiile din industrie, asociaţiile partenere şi sponsorii, a devenit foarte clar că marea majoritate sunt împotriva organizării evenimentelor în luna septembrie” – declaraţie făcută de Sabine Loos, director general al Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH, compania care realizează evenimentul.

Decizia de a nu susţine evenimentul vine pe măsură ce cazurile Covid-19 din Germania sunt în creştere. Potrivit unui raport Reuters, Germania a raportat peste 22.000 de cazuri noi, ducând la un total de cazuri naţionale de 2.7 milioane.

Spre deosebire de convenţiile din Statele Unite, InterTabac are o componentă cubaneză majoră, Habanos S.A. îşi menţine în continuare prezenţa la evenimente. Deşi în ultimul deceniu au fost reprezentate mai multe mărci de trabucuri non-cubaneze, evenimentul a crescut de la an la an.

Potrivit companiei, evenimentul din 2019 a avut 13.800 de particianti, Acest număr include participarea la InterTabac şi la emisiunea InterSupply, care are loc simultan şi este orientată mai mult către producţia şi fabricarea tutunului.

Printre cei mai mari importatori de tutun, ţigări de foi sau trabucuri se numără El Unico sau Tabaco by El Unico.

