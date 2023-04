Istoria mascara și tipurile acesteia

Machiajul, în general, nu este de ieri de azi, ci datează din vremuri străvechi.

Bineînțeles că în Egiptul Antic nu exista mascara profesional , însă lucrurile ar evoluat și putem doar să ne bucurăm.

De-a lungul timpului, mascara a devenit unul dintre produsele cosmetice de bază, pe care fiecare femeie le are în trusa de machiaj. Asta se întâmplă deoarece a fost inventat câte un fel pentru fiecare nevoie a femeilor. Mai mult, are dimensiuni mici, încape în orice poșetă și este ușor de aplicat. Acestea sunt doar câteva caracteristici pe care mascara le are și care o face să fie atât de apreciată de-a lungul vremurilor.

Istoria mascara

Mascara este un produs cosmetic folosit pentru a accentua și a defini genele și a le face să pară mai lungi și mai dese sau mai voluminoase, în funcție de caz.

Evoluția acesteia a fost una interesantă, cu inovații și schimbări semnificative în funcție de preferințele și necesitățile consumatorilor și a tendințelor de înfrumusețare.

Istoria mascarei a început în Egiptul Antic, unde femeile și bărbații deopotrivă obișnuiau să folosească kohl pentru a-și accentua ochii și genele. În secolul al XIX-lea, mascara a început să fie comercializată sub formă de produs cosmetic, inițial fiind disponibilă sub formă de pastă densă sau pudră pe care oamenii o aplicau cu ajutorul unei pensule. În anii 1910, s-a dezvoltat o formă mai modernă de mascara, sub formă de lichid, însă flacoanele de sticlă nu erau foarte practice și aplicarea acesteia era un pic anevoioasă.

Iată că, atât ambalajul, cât și compoziția mascarei s-au schimbat și sunt în continuă schimbare în funcție de nevoile pe care le dictează piața.

Datorită acestor nevoi manifestate de femei, a apărut în anii 1970 mascara waterproof - adică cea pe care să o porți atunci când ajungi la mare sau la piscină și vrei să stai fără grijă că machiajul s-ar putea strica -, iar cea care oferă lungime genelor cu ajutorul particulelor care se lipsesc de acestea a început să fie tot mai folosită în anii 2000.

Acum există pe piață o mulțime de tipuri și culori de mascara, care să satisfacă și cele mai pretențioase gusturi și să pună în evidență ochii. Ți le prezentăm chiar aici. Și, dacă încă nu ai găsit-o pe cea care ți se potrivește 100%, îți recomandăm să urmărești ce îți dorești de la aceasta și mai apoi să o cumperi în varianta sa profesională, chiar dacă s-ar putea ca prețul să fie unul puțin mai ridicat.

Tipuri de mascara și avantajele acestora

Există mai multe tipuri de mascara, fiecare având un efect diferit asupra genelor tale:

Mascara pentru volum - aceasta are o formulă densă care creează un efect de volum, întărește și îngroașă genele pentru a le face să pară mai pline. Pentru alungire - acest tip de mascara are o perie subțire care ajută la întinderea genelor și la obținerea unui efect de alungire. Formula este de obicei mai fluidă pentru a ajuta la crearea acestui efect. Pentru definire - acesta are o perie subțire, dar densă, care ajută la separarea și definirea genelor. Este ideal pentru a crea un efect natural și curat.â Waterproof sau rezistentă la apă - acest tip de mascara este ideală pentru momentele în care știi că vei fi expusă la apă. Formula sa rezistentă la apă împiedică produsul să curgă sau să se estompeze. Pentru volum și alungire - acest tip de mascara combină cele două efecte, volum și alungire, pentru a crea gene mai lungi și mai pline.

Acum că știi care sunt tipurile de mascara de pe piață, te poți observa și să îți dai seama de ce anume au nevoie genele tale atunci când vine vorba despre îmbunătățiri.

Oricare ar fi varianta la care dorești să apelezi, îți recomandăm să investești în produse profesionale, deoarece vei putea fi sigură că rezultatele pe care acestea le dau sunt cele la care te aștepți. Da, prețul poate să fie mai ridicat, însă investiția o faci pentru tine și nu pentru altcineva. În plus, sunt întotdeauna campanii de reduceri de prețuri, deci, dacă le urmărești, poți achiziționa un produs de calitate la preț mai mic.

Alege înțelept și îți vei mulțumi de fiecare dată când aplici mascara și ești încântată de ceea ce vezi în oglindă.