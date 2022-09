La BOOKZONE găsești seria incitantă Clubul Miles High

Cărțile erotice sunt perfecte pentru acele momente în care nu știi ce să mai citești sau pentru când îți dorești o lectură ușoară, care să-ți pună imaginația la joacă. În plus, dacă ne referim la lecturi moderne, află că romanele erotice din zilele noastre sunt scrise în așa fel încât poveștile incredibile se împletesc perfect cu elementele fierbinți. Nu vei citi doar literatură erotică, ceea ce este un mare plus, deoarece nu vei găsi cărțile plictisitoare, din contră.

Așa cum am menționat deja, lecturile erotice se potrivesc zilelor în care vrei cărți ușor de citit, care să îți relaxeze mintea. Astfel, le poți citi seara, după muncă sau în concediu. Dacă îți este greu să adormi, din diferite motive, cel mai bine ar fi să înlocuiești televizorul, telefonul sau laptopul cu o carte, iar romanele erotice sunt perfecte pentru a te ajuta să adormi.

În cazul în care îți dorești cărți erotice și nu știi ce să alegi, află că de la BOOKZONE poți comanda Seria Clubul Miles High , scrisă de T.L.Swan. Este una dintre cele mai apreciate serii erotice din ultimii ani și suntem siguri că o să îți placă. La Bookzone are un preț special, iar momentan te poți bucura de două dintre volume, respectiv Escada și Achiziția. Vei primi aceste cărți cât de repede posibil, având în vedere că te vei bucura de transport rapid.

Primul roman din această serie, Escala, descrie o noapte de pasiune ce se va transforma într-o poveste de dragoste. Întreaga acțiune este destul de complicată, captivantă și pe alocuri scandaloasă.

Protagonista acestui roman ajunge să călătorească spre New York la clasa întâi, ca urmare a unui incident pe aeroportul din Londra, în care a fost despăgubită. Pe parcursul zborului, a avut alături un bărbat cu ochi albaștri. Ambii au răs, au vorbit despre orice și chiar au simțit o anume conexiune. Din cauza condițiilor meteo, avionul a făcut o escală de o noapte la Boston. Acolo, cei doi au pornit în explorarea orașului, iar apoi au dansat și au petrecut o noapte de neuitat. Din nefericire, a trecut un an, iar cei doi nu au mai ținut legătura. Până într-o zi, când protagonista descoperă că directorul executiv de la noul ei loc de muncă este chiar bărbatul pe care nu l-a putut uita. Ce se va întâmpla între cei doi? Comandă cartea și află!

Al doilea volum, Achiziția, îi are drept protagoniști pe Tristan și Claire. El este un om de afaceri bogat, misterios și sexy, iar ea tocmai a rămas văduvă, cu trei copii și cu o afacere. Tristan încearcă să preia afacerea lui Claire, iar după o primă întâlnire oficială, acesta îi propune și o întâlnire în adevăratul sens al cuvântului. Claire îl refuză și nu mai aude de el decât peste 6 luni, tocmai în Franța, la o conferință. Deși are fluturi în stomac când îl vede, știe că nu are o reputație foarte bună, iar drumul ei prin viață pare să fie momentan altul.

Dacă vrei să afli ce s-a întâmplat cu protagoniștii volumelor, comandă aceste cărți de excepție de la BOOKZONE.