Lentilele de contact, metoda în voga de corecţie optică a acestui an

Vederea este unul din principalele simturi ale omului, ce este existential intr-o lume in care orice informatie calatoreste cu o viteza uimitoare, iar pentru a capta aceste informatii avem nevoie de o vedere cat mai buna.

Vederea fiziologica data de ochiul emetrop sau fara patologii de refractie este un mecanism complet de lentile guvernat de legi fizice ale opticii.

Corectia optica este un remediu, doar un mijloc de a stagna problemele de vedere si de a estompa inrautatirea acestei vederi optime sau doar un remediu temporar care oricum va duce la o crestere gradata a dioptriilor.

Metode de corectie optica

Cea mai obisnuita metoda de corectare a vederii este corectia optica, utilizand ochelarii sau lentilele de contact, care corecteaza erorile de refractie prin reorientarea razelor luminoase pe retina pentru a compensa forma ochiului.

Un examen oftalmologic va determina nevoia de corectare a vederii sau o modificare a corectiei. Daca vederea se estompeaza atunci cand va uitati la obiecte apropiate sau indepartate, ar trebui sa obtineti un examen oftalmologic.

Exista mai multe alternative pentru corectarea vederii. Ar trebui sa discutati despre vedere si stilul tau de viata cu medicul tau, pentru a decide care dintre acestea ar fi mai buna si mai potrivita.

In cazul in care pacientul nu doreste sa poarte ochelari poate opta pentrulentilele de contact, cu posibilitati diferite de purtare, existand si varianta de a fi personalizate.

Acestea pot corecta dioptria de distanta (miopie, hipermetropie, astigmatism) sau cea de aproape (presbiopie). Dezavantajul in ceea ce priveste dioptria de aproape este imposibilitatea folosirii lor ca pe ochelari, doar la nevoie, ele fiind deja aplicate pe suprafata oculara; pentru aceste cazuri exista lentilele de contact multifocale, similare ochelarilor progresivi.

Exista lentile zilnice (se poarta pe parcursul unei zile, seara se arunca), lunare (se poarta timp de o luna, zilnic, apoi se schimba), exista si lentile ce pot fi lasate pe suprafata oculara peste noapte, dar acest lucru nu este recomandat, putand duce la complicatii.

Complicatiile sunt rare si pot fi serioase, dar nu apar in conditii de utilizare corecta a lentilelor. De aceea, purtatorii de lentile de contact trebuie sa se prezinte la controale oftalmologice regulate, mai frecvente si in orice caz de disconfort sau scadere a vederii si sa respecte unele recomandari pentru evitarea complicatiilor:

igiena foarte buna a mainilor si ochilor, inaintea manipularii lentilelor

trebuie date jos in orice situatie de disconfort, contact cu apa (piscina, dus)

trebuie respectate termenele de valabilitate.

De ce lentilele de contact sunt in voga?

Lentilele de contact faciliteaza aplicarea si vizibilitatea buna a machiajului, cat si posibilitatea de a purta, pe timpul verii, ochelari de soare.

Daca doresti lentile de contact, fie ca sunt medicale, fie ca sunt doar pentru a-ti schimba culoarea ochilor, trebuie sa primesti acceptul medicului, iar in cazul celor medicale acesta va stabili dioptria si tipul de lentila. Acum poti gasi lentile de contact cu dioptrii de la +26 pana la -26.

Fiecare pacient care doreste lentile de contact va fi instruit cu privire la modul de utilizare a acestora:

- purtatorul de lentile de contact trebuie sa se fereasca de mediile cu praf, nisip, fum;

- trebuie evitata iesirea cu lentilele de contact la plaja sau piscina pentru ca atunci va suferi ochiul, nu lentila;

- chiar daca porti lentile de contact nu poti renunta definitiv la ochelari pentru ca dupa perioada de 8 ore ii vei purta pe acestia.

Lentilele si deficitul lacrimal

Lentilele de contact nu sunt cauza in sine a lacrimarii afectate, ci sunt stil de viata (alimente, fumat, alcool), consumul de droguri, poluarea aerului si alte modificari fiziologice. Specialistul in lacrimi evalueaza, la fiecare verificare, calitatea si cantitatea de film lacrimal si implementeaza cele mai adecvate strategii pentru a gestiona aceasta conditie in mod adecvat, fie prin utilizarea lentilelor de contact cu materiale specifice, fie cu ajutorul suplimente lacrimale (picaturile pe baza de substante hidratante care pot fi turnate pe ochi chiar si in prezenta lentilelor).

Lentilele de contact si alergiile

In timpul manifestării acute a oricarei alergii care afecteaza ochii, lentilele nu trebuie purtate niciodata. Regula generala si bunul simț sugereaza ca, în prezența unui ochi rosu, lentila trebuie indepartata imediat intotdeauna.