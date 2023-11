Lucruri pe care să nu i le spui niciodată unei persoane care se confruntă cu depresia

Tulburarea depresiva majora (denumita adesea „depresie”) este o tulburare comuna, dar grava a dispozitiei. Depresia provoaca simptome care influenteaza negativ modul in care o persoana gandeste, simte si face fata activitatilor zilnice, cum ar fi mancatul, dormitul sau munca.

Depresia este caracterizata printr-un model persistent de tristete (sau iritabilitate la copii) sau lipsa de placere in majoritatea activitatilor in cea mai mare parte a zilei, aproape in fiecare zi, timp de cel putin doua saptamani. Depresia poate include o gama larga de simptome (si nu toate persoanele experimenteaza fiecare simptom exact la fel):

Dispozitie trista, anxioasa sau sentimentul de vid interior

Sentimente de deznadejde sau neputinta

Sentimente de vinovatie sau inutilitate

Iritabilitate

Pierderea interesului sau a placerii pentru activitati

Modificari ale tiparelor de alimentatie, inclusiv scaderea sau cresterea in greutate

Oboseala

Lentoare in miscare si vorbire

Neliniste

Dificultate de concentrare sau de luare a deciziilor

Tulburari de somn (dificultati de a adormi sau de a ramane adormit sau de a adormi excesiv)

Ganduri legate de moarte sau sinucidere, inclusiv tentative de sinucidere

Dureri fizice sau probleme digestive fara o cauza medicala cunoscuta (inclusiv dureri de cap frecvente, crampe musculare sau alte dureri)

Potrivit Institutului National de Sanatate Mintala, depresia este una dintre cele mai frecvent diagnosticate tulburari mintale din Statele Unite si poate fi atribuita unei combinatii de factori genetici, biologici, de mediu si psihologici.

Daca aveti un prieten sau un membru al familiei care se lupta cu depresia, este posibil sa nu stiti ce sa spuneti sau cum sa ii acordati sprijin.

Cel mai bun lucru pe care il poti face pentru un prieten cu depresie este sa il asculti fara a judeca.

Totodata, exista o serie de fraze care sunt uneori folosite cu intentii bune, dar pot face de fapt o persoana cu depresie sa se simta si mai rau. Evita aceste fraze atunci cand vrei sa stai alaturi de un prieten care se confrunta cu depresia:

„Nu te gandi la asta”

Unii oameni cu depresie se confrunta cu ruminarea. A rumina inseamna a te gandi in mod repetat la un gand sau la o problema fara a finaliza niciodata ciclul de ganduri si poate contribui la cresterea sentimentelor de inutilitate sau neputinta la pacientii depresivi.

O persoana nu poate pur si simplu scapa de depresie, iar a-i spune sa nu se mai gandeasca la problemele sale ii poate declansa ruminarea. Un studiu a constatat ca, desi persoanele care rumineaza tind sa solicite ajutor, adesea nu primesc sprijinul pe care il cauta. Cand un apropiat ii spune persoanei deprimate sa nu se mai gandeasca la asta, persoana care sufera de depresie va avea mai mult material de gandire si o va face sa se simta si mai rau.

"Gandeste pozitiv!"

Desi psihoterapeutii folosesc adesea reincadrarea cognitiva pentru a ajuta pacientii deprimati sa inlocuiasca gandurile negative cu unele pozitive, acest proces necesita timp si ajuta pacientul sa exploreze radacinile ciclului gandurilor negative.

A-i spune unei persoane depresive sa „gandeasca pozitiv” este respingerea starii medicale care provoaca simptomele si pune vina pe persoana care se lupta cu boala.

"Stiu cum te simti"

Desi aceasta afirmatie este empatica si menita sa ajute persoana deprimata sa se simta inteleasa, ea se poate contracara. Exista o diferenta semnificativa intre depresia clinica si tristete. Este normal sa experimentati sentimente de tristete, dar depresia este o tulburare de dispozitie care afecteaza negativ capacitatea unei persoane de a se ocupa de activitatile zilnice normale.

Afirmatii ca aceasta minimizeaza durerea persoanei.

„Numara-ti binecuvantarile”

Tinde sa existe multa vinovatie si rusine cu depresia. Persoanele deprimate descriu adesea sentimente de vinovatie, lipsa de valoare si neputinta. Deoarece depresia este o boala invizibila (oamenii nu par neaparat „depresivi”), exista un stigmat in jurul bolii.

Afirmatii precum „numara-ti binecuvantarile” sau „fii recunoscator pentru ceea ce ai” implica faptul ca persoana este deprimata pentru ca pur si simplu nu poate vedea ce are

"Ar putea fi mai rau"

Comparatiile cu alti oameni care lupta in alte batalii sunt rareori utile. Cand o persoana deprimata solicita sprijin social, el sau ea cauta empatie si compasiune.

Desi ar putea exista si alte persoane care sufera de orice alt numar de afectiuni medicale, a-i spune unei persoane deprimate ca altcineva e mai rau nu face decat sa se simta rusinata de propria conditie.

"Treci peste"

Depresia este o afectiune medicala grava si pur si simplu si sa spui cuiva sa treaca mai departe sau sa treaca peste ea nu o va ajuta nicicum. Acest tip de afirmatie nu are compasiune si probabil ca o va face pe persoana cu depresie sa se simta rusinata si neinteleasa.

Nu exista raspunsuri perfecte atunci cand vine vorba de sprijinirea unui prieten sau a unei persoane dragi care sufera de depresie, insa, incercati cateva dintre aceste raspunsuri empatice: