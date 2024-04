Matematica jocului de ruletă - așezarea numerelor și șanse de câștig

Ruleta, jocul emblematic pentru cazinouri, se bazează pe rezultate întâmplătoare la fiecare rotire, însă nimic din modul de realizare a roții nu este întâmplător. Încă de la începuturile jocului, așezarea numerelor a fost planificată cu atenție.

Totul ține de matematică, existând elemente interesante ușor de descoperit de către cei pasionați de această formă de divertisment încadrată în categoria jocurilor de noroc.

În cele mai multe cazinouri terestre și cazinouri online, există două tipuri principale de ruletă: cu un singur zero (ruleta europeană sau franceză) și cu două zone de acest gen, zero normal și dublu zero (ruleta americană). Pare un amănunt nesemnificativ între atât de multe alte numere pe roată, însă aici se face diferența între Avantajul Casei - 2,7% la ruleta europeană și 5,26% la cea americană.

De menționat faptul că, în prezent, există și variante inedite de ruletă, precum Lightning Roulette de la Evolution Gaming sau Quantum Roulette de la Playtech. În plus, au prins foarte mult la public mesele de ruletă cu dealer live. Poți citi o serie de articole interesante despre jocurile de ruletă live în Vlad Cazino Blog (L1160657W000330 ONJN, 18+), blogul primului cazino online cu specific românesc.

Evident, din punct de vedere matematic, șansele de câștig sunt mai mari pentru jucători la varianta cu un singur 0. Diferența se resimte, din punct de vedere statistic, la un număr mai mare de jocuri. În cele din urmă însă, totul ține de noroc, matematica nu ajută în mod real, ci doar explică șanse, probabilități.

Este însă cunoscut faptul că, în cazul jocurilor de noroc în general, calculele sunt doar o formă teoretică de stabilire a șanselor. Realitatea are calculele sale: există jucători la loto sau la sloturi care au alocat sume mari de bani și au jucat regulat fără să înregistreze mari câștiguri și jucători care au câștigat un premiu de top sau un jackpot fabulos, jucând ocazional pe mize foarte mici.

Norocul nu poate fi explicat din punct de vedere matematic, dar la fel de adevărat este că are sens să calculezi șanse pentru a stabili probabilitatea unor eventuale câștiguri.

Elemente interesante despre așezarea numerelor pe roată

Numerele de pe roata ruletei sunt așezate în mod alternativ, fiind numere roșii alături de numere negre. Pe ruleta americană, dacă facem abstracție de cele două zone zero (verzi), ar rezulta însă două numere consecutive roșii și două numere consecutive negre.

O altă regulă care merită subliniată în ceea ce privește așezarea numerelor pe roată: numerele mici, de la 1 la 18, și cele mari, de la 19 la 36, alternează cât mai mult posibil. Totuși, regula nu este respectată complet, mai ales la ruleta americană, considerată a fi mai puțin echilibrată. În cazul celei europene, aspectul este încălcat doar în cazul numerelor 5 și 10.

Există și alte elemente interesante cu privire la așezarea numerelor pe ruleta europeană. În primul rând toate numerele mici roșii și toate numerele mari negre sunt pe partea de ruletă cu cifra zero, iar celelalte numere (mari roșii și mici negre) sunt situate pe partea opusă. De asemenea, secvența 29-7-28-12-35-3-26-0-32 nu conține niciun număr între 13 si 24. Astfel, un pariu pe al doua duzină (al doilea calup de 12 numere consecutive) va avea șanse de 2 la 1.

Cu ajutorul matematicii, unii jucători caută strategii prin care să învingă ruleta. Fel de fel de astfel de idei pot fi găsite online, dar pot fi metode mai degrabă de management mai bun al banilor alocați în joc decât de crearea unui avantaj real, strategic. În cele din urmă, șansele sunt clare, iar norocul nu poate fi niciodată calculat, deci nu se poate anticipa rezultatul unei rotiri la ruletă online sau într-un cazinou terestru.

Pariuri și șanse la ruletă online

Opțiunile de pariere la ruleta online sunt variate, fiind unul dintre lucrurile care oferă atractivitate acestui jos. Există atât "Pariuri exterioare" (Outside bets), cât și "Pariuri interioare" (Inside bets). Cele din urmă sunt plasate direct pe numere (pe un singur număr sau pe grupe de numere), în timp ce pariurile exterioare sunt de forma Roșu/Negru, Par/Impar, mai mic sau egal cu 18 sau peste 19, duzină ori coloană. Dacă bila se oprește pe 0 sau 00 în urma unei rotiri, pariurile exterioare sunt declarate pierzătoare.

Șansele de câștig variază în funcție de tipul de ruletă și de tipul de pariu. Spre exemplu, un pariu pe un număr are șansă 2,70% la ruleta europeană și 2,63% la ruleta americană. Un pariu de tip Roșu/Negru sau Par/Impar are probabilitate de câștig 48,60% la ruleta europeană și 46,37% la cea americană.

În final, dincolo de matematică, strategii, calcule de probabilități și șanse , totul se rezumă la noroc și dorința de distracție. Orice jucător trebuie să rețină importanța jocului responsabil la cazino online, abordarea corectă pentru experiențe plăcute cu această formă de divertisment pentru timpul liber.

Sursa foto: canva.com