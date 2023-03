Miopia, o afecțiune aparent inocentă care poate genera complicații atunci când este neglijată

Miopia este o afecțiune cu care ne naștem însă a cărei existență este cunoscută în jurul vârstei de 8 ani.

Netratată corespunzător și în timp util, ea poate crea dificultăți la vârsta adultă. Iată cum ar trebui abordată corect.

Miopia este, anatomic, un defect al globului ocular, care are o formă ușor turtită la polul superior și inferior. Această imperfecțiune modifică geometria mecanismului de refracție din interior, de aceea, obiectele aflate la distanță sunt percepute în ceață.

Care sunt semnele miopiei?

Rareori copiii semnalizează imposibilitatea distingerii clare ale obiectelor aflate la distanță. De cele mai multe ori, ei tind să normalizeze fenomenul și să încerce să facă un efort suplimentar în a compensa acest deficit.

Totuși, părinții pot sesiza anumite semnale ce pot trăda miopia, cum ar fi: mijirea ochilor, oboseala pe timpul zilei, căscatul, uneori chiar dureri de cap. Acestea trebuie să trimită copilul cât mai curând la medicul oftalmolog.

Factori de risc ai miopiei

După cum spuneam, cu miopia ne naștem. Părinții afectați de miopie au șanse mari de a transmite aceeași vulnerabilitate și copiilor, statistic, probabilitatea fiind demonstrată în acest sens.

Alți factori ce țin în special de stilul de viață contribuie și ei la accentuarea miopiei, mai degrabă. Aceștia pot fi: expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor electronice, la lumină artificială, mult timp dedicat lucrului care implică vederea de aproape, etc.

Toți acești factori pot fi echilibrați prin schimbarea rutinei și adoptarea unui program zilnic ce presupune două ore minimum petrecute în aer liber. Specialiștii trag un semnal de alarmă în acest sens și recomandă această rutină ca fiind benefică pentru toți membri familiei. indiferent de predispoziția pentru miopie.

Statistici îngrijorătoare cu privire la incidența miopiei

Incidența miopiei se află, conform statisticilor la nivel global, în continuă ascensiune. Lucru destul de îngrijorător ținând cont de faptul că genetica joacă un rol important în dezvoltarea miopiei.

Lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” publicată în Mai 2016 (semnată de Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S.) avertizează că până în anul 2050, cinci miliarde de oameni ar putea fi afectați de miopie.

Ce soluții avem?

Ca adult, miopia poate fi tratată chirurgical. La vârsta adolescenței însă, când miopia se accentuează odată cu dezvoltarea copilului, putem apela la tratamente non-invazive, cu rezultate dovedite impresionante.

Înainte de toate însă, trebuie clarificat faptul că miopia nu poate fi tratată complet, însă ceea ce putem combate este dezvoltarea complicațiilor ce pot surveni mai târziu prin încetinirea procesului degenerativ. În acest sens, avem la dispoziție o soluție optimă. Aceasta vine de la lentilele inteligente MiYOSMART , marca HOYA.

Aceste lentile sunt create în baza unei tehnologii inovatoare – ce poartă numele de D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare) cu ajutorul căreia lentilele MiYOSMART devin capabile să încetinească progresia miopiei, cu rezultate remarcabile: purtarea lentilelor și-au dovedit eficiența în încetinirea miopiei cu până la 60%, iar în 21,5% reușind chiar stoparea ei definitivă din evoluție. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

De ce este important să ne informăm corect în luarea deciziei de tratament a miopiei?

În primul rând, pentru înțelegerea mecanismului bolii și pentru cunoașterea soluțiilor disponibile. De subliniat faptul că este important să dezbateți subiectul cu medicul oftalmolog și cu specialistul optometrist până când sunteți convinși că luați decizia potrivită.