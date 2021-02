Motivi lansează noua serie web motiv Lo(ve)ft. 4 episoade inspirate de dragoste, modă şi prietenie

Viața reală și social media sunt conectate intr-o intrigă care pune in lumină tendințele momentului și stilul de viata social la care am putut doar visa in ultimul an. Urmărește aventurile protagonistelor Giulia, Bea, Ilaria și Laura și trăiește toate emoțiile unei Motivi Girl!

Proiectul MOTIVI LO(VE)FT s-a născut dintr-o confruntare directă cu urmăritorii și clientele brandului care au fost solicitate încă o dată să-și exprime gusturile și așteptările printr-un sondaj specific.

Producția originală Motivi, însoțită de un poster ad hoc, care, la fel ca seriile de televiziune, anunță un sezon plin de neprevăzut, este sincronizată pentru vizualizarea pe diferite dispozitive.

4 episoade, 4 povești ce au ca protagoniste actrițe/ modele care dezvăluie diferitele nuanțe ale Motivi Girls – speciale, glamour, feminine și romantice- la fel ca și brandul fashion pe care îl reprezintă.

Modelele, toate italiane, apar în serie cu numele lor adevărate pentru a da viață unor personaje autentice și irezistibile:

Giulia - MC la radio, întreprinzătoare, creativă și afidabilă, de altfel și vocea narativă a seriei.

Bea - store manager super- ashionistă, determinată și câteodată cinică.

Ilaria - chef, visătoare și timidă dar realizată profesional, cu un restaurant propriu în oraș.

Laura - sportiva grupului, antrenorul personal pentru o atitudine pozitivă, pragmantică și liniștitoare.

Diverse prin natura lor, însă unite de aceleași emoții și mod de a privi lumea, poveștile lor încep întotdeauna într-un loc iconic: un LO(VE)FT de mare prezență scenică care alternează cu cadre filmate în aer liber devenind un decor ideal, dar și un loc de viață în care să fim împreună, să ne distrăm, să ne încredem și să sărbătorim momentele petrecute împreună.

Instagram vs reality. Asistăm la umanizarea unui brand de modă prin intermediul fetelor care iși poartă în dimensiunea digitală experiențele, sentimentele și emoțiile reale în care toate iubitoarele brandului Motivi ne putem regăsi.

Prietene nedespărțite care în fiecare episod vor spune o poveste specială, cu un final deschis care va stimula participarea și interacțiunea directă a publicului de acasă. Trebuie să vă dezvăluim și participarea unor influencers de modă care, episod după episod, își vor invita urmăritorii să comenteze episodul difuzat împărtășind comentariile lor și încercând să ghicească împreună finalul.

Urmează să fim martorii unei producții extraordinare care urmează formatul celui mai populare serialr TV cu o campanie la 360° care, pe lângă fazele de tachinare și difuzarea episoadelor, include inițiative de jocuri în afara terenului, conținut generat de utilizatori și shootinguri de modă în care protagonistele vor dezvălui finalul misterios al fiecărui episod.

Și nu se oprește aici: diferitele activări ale proiectului se vor desfășura pe pista dintre fizic și digital, între platformele sociale @motivifashionromania, site-ul web (https://www.motivi.com/ro) și rețeaua de 198 de magazine mono-brand MOTIVI din lume, din care 12 în Romania.

