Obţine cel mai bun preţ pentru asigurarea RCA cu TCV

Lipsa acesteia aduce cu sine sanctiuni specifice, precum si interdictia de a mai circula pe drumurile publice. Daca la un control rutier nu poti demonstra faptul ca esti asigurat, vei primi o amenda semnificativa si iti va fi confiscat certificatul auto. In cazul in care tu te dovedesti a fi responsabil de producerea unui accident din care nu au rezultat victime, se va putea recurge la o intelegere amiabila.

Mai exact, ii vei oferi pagubitului asigurarea pentru a-si putea achita eventualele reparatii. In acest fel tu nu vei mai fi nevoit sa platesti nimic la momentul de fata, suma utilizata recalculandu-se la valoarea asigurarii viitoare. La TCV ai parte de calculare RCA online pentru 2022 prin intermediul careia sa poti avea parte de acoperire totala, la cele mai bune preturi!

Care sunt avantajele colaborarii cu TCV

TCV este unul dintre cei mai renumiti brokeri de asigurari auto si nu numai din tara. Acest lucru se datoreaza mai ales avantajelor pe care le ofera tuturor clientilor, de la facilitatea de a obtine, pana la beneficii semnificative de ordin financiar.

Ai la dispozitie oferte de la numeroase societati de asigurari

In momentul in care vrei sa inchei o asigurare auto vei putea observa preturile si criteriile cat mai multor institutii, pentru a avea garantia ca te vei putea bucura de cea mai potrivita pentru tine si nevoile tale.

Poti analiza ofertele si sa o alegi pe cea mai avantajoasa

Dincolo de ceea ce priveste clauzele pe care le acopera aceste polite, la momentul in care alegi sa colaborezi cu TCV, ai garantia celui mai bun pret. Pe site exista un serviciu de calcul RCA pe care sa il utilizezi pentru a afla care este suma cea mai mica pe care o poti plati la momentul respectiv. Introduci datele masinii, perioada de valabilitate dorita si alte detalii solicitate, in functie de care iti vor fi recomandate ofertele disponibile pentru tine. Vei putea observa cum se modifica pretul in cazul in care scazi sau cresti perioada de valabilitate sau punctele acoperite, pentru a putea selecta cea mai buna varianta pentru situatia ta.

Scapi de birocratia solicitanta

Dat fiind faptul ca am introdus posibilitatea de a aplica exclusiv online pentru a intra in posesia acestei polite, timpul de procesare este mult mai mic. Nu mai este nevoie nici de drumuri repetate la sedii specializate, nici de ore pierdute la cozile ghiseelor si nici de dosare stufoase de documente. Totul se rezolva cu doar cateva click-uri.

Cum obtii o asigurare online de la TCV?

Pentru a deveni asigurat cu TCV lucrurile sunt foarte simple. Nu trebuie decat sa accesezi pagina pentru asigurare RCA si sa urmezi pasii indicati. Pentru inceput este nevoie sa introduci o descriere a autoturismului, urmata de introducerea datelor personale.

Urmatorul pas il constituie alegerea asigurarii. In acest punct te poti folosi de optiunile de calculare RCA pentru a avea garantia ca beneficiezi de cel mai bun pret. In final, nu mai ramane decat sa verifici daca toate informatiile sunt corecte si sa plasezi comanda. Vei primi factura online, iar dupa ce efectuezi plata, esti considerat asigurat cu drepturi depline si poti circula din nou fara griji.

Ai posibilitatea, de asemenea, dupa ce ai realizat prima data o asigurare prin intermediul platformei online, sa creezi un tipar specific pe care sa il reinnoiesti automat, de fiecare data cand este nevoie, fara sa mai trebuiasca sa parcurgi toate aceste etape.