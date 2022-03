Obţine toate poliţele de care ai nevoie pentru maşina ta cu TCV

Asigurarea RCA este unul din documentele cu care se poate rezolva un incident pe cale amiabila, fara implicatii penale, atat timp cat nu au fost inregistrate victime. Mai exact, soferul vinovat isi poate ispasi vina prin inmanarea politei persoanei pagubite, pentru ca aceasta sa poata beneficia de reparatiile necesare. Costurile vor fi integral suportate de casa de asigurari, urmand ca posesorul sa le achite esalonat, pe o perioada mai indelungata, la momentul reinnoirii contratului.

Cu TCV beneficiezi de cele mai bune preturi anuale la toata categoria de asigurari auto: https://tcv.com.ro/asigurare-rca/ . In plus, te bucuri de un proces simplu si rapid de obtinere, oferte personalizate si servicii suplimentare de informatii, daca vei avea nevoie.

De ce ai nevoie sa detii o polita RCA valabila?

Acest document se numara printre acelea pe care orice sofer trebuie sa le detina pentru a putea circula pe drumurile publice cu masina. Din punct de vedere legal, aceasta asigurare este considerata obligatorie si lipsa ei poate atrage sanctiuni drastice. La momentul unui control de rutina in trafic, daca nu poti prezenta acest act, ori detii unul expirat, nu doar ca vei primi o amenda considerabila, dar risti sa iti fie confiscat certificatul auto de inmatriculare, fara de care nu vei mai putea sa iti folosesti masina. Aceasta lege se aplica atat pentru drumurile din tara, cat si pentru cele din UE. Asadar, inainte sa pleci la drum, asigura-te ca indeplinesti aceasta conditie.

Dincolo de aspectele birocratice, o asigurare te poate salva din situatia neplacuta a unui eventual accident de care se dovedeste ca tu ai fost responsabil. Pentru a nu fi nevoit sa achiti daunele materiale si nici sa suporti eventuale sanctiuni in cazul unor constatari penale, oferi celeilalte parti implicate asigurarea si incheiati o intelegere pe cale amiabila.

Avantajele incheierii unei asigurari RCA cu TCV

Inainte de a alege un broker care sa se ocupe de acest aspect este important sa cunosti toate datele care ti-ar putea influenta decizia; de la pret, la modul de acordare, sau gradul de aplicabilitate pentru cazuri concrete. De aceea, serviciile TCV au fost configurate strict dupa nevoile si cerintele clientilor, in asa fel incat sa devina solutii ideale.

Intreg procesul se desfasoara exclusiv online

Pentru a evita drumuri nenumarate si cozi interminabile in fata ghiseelor, poti aplica acum pentru o polita direct pe platforma online. Aici vei oferi toate informatiile necesare, vei transmite toate documentele necesare, le vei semna si vei face plata, urmand sa iti fie oferit contractul direct prin email. La cerere, acesta poate fi livrat si in format fizic prin posta sau curier. Poti realiza toate demersurile necesare in doar cateva minute. In esenta, ai de parcurs dar 5 pasi, de la completarea datelor personale si ale masinii, pana la alegerea variantei potrivite pentru tine.

Navighezi printre ofertele a numeroase societati distincte

Pentru a avea garantia pretului corect, TCV iti pune la dispozitie mai multe categorii de asigurari din partea unor furnizori de incredere. Vei putea analiza fiecare propunere, pentru a o alege pe cea care indeplineste cat mai bine nevoile tale. Mai mult decat atat, beneficiezi de metode moderne de calcul RCA prin intermediul carora sa observi cum se modifica pretul final in functie de perioada de valabilitate aleasa, de societatea de asigurari sau de detalii personale. Calcularea RCA te ajuta sa stii inca de la inceput cat ai de platit pentru o luna, sase, sau un an, in asa fel incat sa nu ai surprize pe parcurs.