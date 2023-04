Producători români de mobilă își expun colecțiile la Salone del Mobile Milano 2023

România participă în perioada 18-23 aprilie 2023 la Salone del Mobile Milano, unul dintre cele mai importante evenimente din industria mobilei și a amenajărilor interioare, din Europa.

Participarea României la evenimentul de la Milano este sponsorizată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și organizată împreună cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR).

Într-un spațiu expozițional de 450 mp, 18 companii românești își expun colecțiile de mobilier și piese de design interior: Aesthetic Indesign, Carel Woodworks, Caro Jibou, Dis Prod, Ecomatrix, Ita Production, Lemn Prod Ex Com, M-Oliver Design, Montana Câmpeni, Newel Turning, Nordarin Prod Com, Plus Test, Pure Home Collections, Rivethel Guild, Simex, Solid Oak Expert, Spalli Collection și Szel Mob.

Firmele românești care participă la Salone del Mobile Milano 2023 își prezintă creațiile speciale, care evidențiază talentul și priceperea designerilor. Fie că optează pentru stiluri clasice sau moderne, brandurile românești se remarcă prin atenția la detalii, materialele de calitate și designul sofisticat. Participarea la Salone del Mobile Milano 2023 le oferă firmelor românești o platformă excelentă pentru atragerea atenției cumpărătorilor și a partenerilor internaționali, contribuind totodată la consolidarea reputației industriei românești de mobilă pe plan global. Brand-urile care expun în cadrul evenimentului se bucură de oportunitatea excelentă de a-și extinde rețeaua de colaboratori în afara granițelor țării. În același timp, designerii prezenți au ocazia să descopere tendințe ale pieței pentru anul următor precum și direcțiile urmărite de cumpărători din întreaga lume în achiziția pieselor de mobilier și a obiectelor pentru design interior.

Informațiile acumulate cu ocazia evenimentului reprezintă o sursă valoroasă de inspirație și cunoaștere pentru dezvoltarea ulterioară a produselor și a serviciilor oferite de firmele prezente la târg. Așadar, efectele participării firmelor românești la Salone del Mobile se concretizează în extinderea și modernizarea gamei de produse, precum și în creșterea exporturilor de mobilier. Totodată, Milano reprezintă locul ideal pentru afirmarea designerilor talentați, cu potențial, care au șansa de a deveni vizibili pentru o lume întreagă.

Salone del Mobile Milano prezintă anual noutăţile din sectorul de mobilă și decorațiuni interioare. Toate produsele expuse răspund celor mai noi cerinţe internaţionale din acest domeniu. Prezenţa României la eveniment atestă alinierea designerilor români la solicitările actuale ale pieței și evidențiază calitatea produselor fabricate. Prin colecțiile expuse, firmele românești de mobilier reuşesc să atragă în fiecare an un număr impresionant de persoane în pavilionul amenajat.