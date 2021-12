Proprietăți, beneficii și curiozități despre mierea de Manuka

Cert este că, mierea are calități miraculoase de tratare a diverselor afecțiuni și fiecare sortiment are particularități unice. Dacă vrei o ,,trusă’’ unică pentru vindecarea mai multor tipuri de dureri, atunci fă cunoștință cu cea mai căutată miere din lume și anume – mierea de Manuka, adusă din Noua Zeelandă.

1. Ce este mierea de Manuka?

Mierea de Manuka este o miere monofloră, care provine din florile arborelui Manuka din Noua Zeelandă. Pe vremuri, indigenii foloseau scoarța și frunzele acestui arbore pentru vindecarea problemelor de sănătate.

Mierea de Manuka a rămas un remediu natural și în zilele noastre care previne, ameliorează și chiar tratează anumite afecțiuni cauzate de bacterii rezistente la antibiotice. Însă, nu toate tipurile de miere de Manuka au putere antibacteriană identică. Fiecare lot de miere este analizat în vederea stabilirii potențialului activ, indicat pe ambalajele produselor prin prezența unor simboluri și cifre. Simbolurile urmate de cifre informează consumatorul cu privire la puterea terapeutică și antibacteriană ale respectivului produs.

2. Proprietățile mierii de Manuka

Mierea de Manuka originală este renumită pentru proprietățile antimicrobiene, antibacteriene, antioxidante, antivirale, antiseptice, antifungice și antiseptice. Mai mult, întărește sistemul imunitar pentru combaterea mai multor afecțiuni de sănătate.

Mierea naturală de Manuka este singura miere din lume care a obținut certificare din partea autorităților medicale.

3. Care sunt beneficiile mierii de Manuka?

Beneficiile mierii de Manuka sunt următoarele:

Tratează infecțiile cu stafilococi având o eficiență cu 50% mai mare decât antibioticele.

Tratează problemele gastrice și intestinale precum aciditatea sau refluxul gastric.

Tratează afecțiunile aparatului respirator precum astmul, sinuzita, pneumonia, bronșita cronică, rinita, etc.

Îmbunătățește sănătatea orală prin faptul că împiedică formarea plăcii dentare, ajută la gingii mai sănătoase, previne parodontoza și protejează împotriva cariilor.

Vindecă rănile și ține la distanță infecțiile. Poți să apelezi la tratament cu miere de Manuka în tratarea rănilor, arsurilor ușoare, ulcerații, etc. Mierea de Manuka absorabe umiditatea și impuritățile din zona rănită, elimină stratul de piele moartă, reface pH-ul, ameliorează durerea și grăbește vindecarea. Mierea de Manuka este supranumită și mierea tip antibiotic natural cu eficiență dovedită împotriva infecției cu Staphylococcus Aureus, bacterie rezistenă și la antibiotice.

Te scapă de durerile în gât. Mierea de Manuka luptă împotriva bacteriilor cauzatoare de dureri în gât, scade inflamația și acoperă zona cu un strat protector. Este indicată persoanelor răcite sau pacienților care fac chimioterapie sau radioterapie și suferă de mucozită.

Îmbunătățește sănătatea tenului. Consumul zilnic de miere de Manuka promovează o textură sănătoasă a tenului. Calitățile antibacteriene și antiinflamatorii ajută persoanele care au acnee sau eczeme pe piele, ameliorând inflamațiile și vindecând mai rapid urmele afecțiunii.

Luptă cu alergiile. Consumul în mod regulat de miere de Manuka are un efect dovedit științific în cazul persoanelor care suferă de alergii.

Ajută la un somn fără întreruperi. Mierea de Manuka are efect în eliberarea treptată a glicogenului, necesar în obținerea unui somn liniștit și odihnitor.

4. Curiozități despre mierea de Manuka

Mierea arborelui de Manuka este diferită de toate tipurile de miere. Mierea de Manuka conține o substanță activă numită MGO. Aceasta are proprietăți imunostimulatoare unice care contribuie la producția de citokine (molecule care comunică cu celulele sistemului imunitar).

Mierea de Manuka combate un spectru larg de microorganisme bacteriene și fungice precum: E.coli, Staphylococcus Aureus și Faecalis, Helicobacter Pylori, etc. Mierea de Manuka are o eficiență mai mare decât antibioticele din farmacii, fapt atestat în urma studiilor științifice. În plus, spre deosebire de medicamente, mierea arborelui din Noua Zeelandă distruge doar bacteriile nocive, nu și pe cele benefice sistemului imunitar și digestiei.

5. Ce spun cercetătorii

Mierea de Manuka poate fi administrată în tot restul anului, nu doar în sezonul răcelilor, ca îndulcitor sau imunizant natural. Se recomandă alegerea cu atenție la factorul MGO. De exemplu, pentru prevenție se recomandă factorul MGO 100+ sau MGO 250+. Dacă nu suferi de afecțiuni, atunci consumul unui factor mai mare poate provoca sensibilitate organismului.

6. Cum să alegi mierea de Manuka

Factorul unic al mierii de Manuka – MGO este elementul cu potențial terapeutic care indică puterea bacteriană a produsului. Cu cât nivelul MGO este mai ridicat, cu atât e mai mare puterea antibacteriană.

MGO 100+ este recomandat pentru fortificarea sistemului imunitar și pentru vindecarea răcelii sau durerilor în gât.

MGO 250+ este indicele preferat pentru tratarea infecțiilor fungice sau cu microorganisme bacteriene.

MGO 400+ se recomandă în cazul afecțiunilor acute sau cronice care au o rezistență mare la tratamente cu antibiotice.

MGO 550+ este indicat infecțiilor foarte puternice.

7. Efecte adverse ale mierii de Manuka

Mierea de Manuka, fiind un tip de miere RAW, ,,crudă” și luată direct din stup, nepasteurizată, poate avea anumite microorganisme patogene. Acestea sunt distruse de sucul gastric, dacă mierea este consumată ca aliment. În cazul aplicării pe piele însă, pentru răni și eczeme, există probabilitatea de a infecta zonele afectate. De aceea, nu este recomandată mierea de Manuka Raw pentru aplicarea pe pielea cu probleme.

Mierea obținută din floarea de Manuka are un indice glicemic redus. Cu toate acestea, persoanele care suferă de diabet pot consuma acest produs, doar după ce au consultat medicul. Tot în cazul persoanelor cu diabet, aplicarea mierii de Manuka pe răni sau eczeme poate avea efectul invers - încetinirea procesului de vindecare.

Este contraindicat consumul de miere de Manuka copiilor mai mici de 1 an. Microorganismele mici din mierea nepasteurizată, deși inofensive pentru organismul adult, pot crea probleme digestive bebelușilor. Din același motiv, mierea de Manuka este contraindicată și femeilor însărcinate sau care alăptează.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal