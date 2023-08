Raportul ASH 2023: țigările electronice au o contribuție clară la reducerea ratei fumatului, dar neadevărurile despre vapat îi țin pe mulți fumători departe de această metodă de renunțare la tabac

Raportul ASH2023, publicat la începutul lui august de reputata organizație britanică Action on Smoking and Health-ASH, oferă cea mai largă analiză de până acum a consumului de țigări electronice din Marea Britanie.

Sursa foto: Profimedia Images

ASH este o instituție non-profit dedicată sănătății publice și reducerii consumului de tutun, înființată de către Colegiul Regal al Medicilor în 1971, ale cărei programe sunt finanțate de către British Heart Foundation și Cancer Research UK (una dintre cele mai importante instituții non-profit din Marea Britanie pe problema cancerului).

De asemenea, ASH a primit finanțare pentru proiectele sale de la Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale din Marea Britanie pentru a asista implementarea programelor anti-tutun ale acestui minister. ASH nu are legături directe, indirecte sau de finanțare cu industria tutunului sau orice companii cu interese comerciale în domeniu.

Concluziile Raportului ASH2023 sunt clare:

1. Consumul de țigări electronice este în cea mai mare parte limitat la foști și actuali fumători. Dintre cele 4,7 milioane de persoane care vapează la acest moment, aproximativ 2,7 milioane sunt foști fumători, 1,7 milioane sunt actuali fumători și doar 320.000 nu au fumat niciodată țigări clasice. Începând din 2017, majoritatea utilizatorilor de țigări electronice sunt foștii fumători.

Aceste cifre ne arată pe de o parte că temerile despre atragerea către vapat a unor persoane care nu au fumat niciodată sunt nefondate, și majoritatea persoanelor care folosesc device-urile de vapat o fac pentru a substitui fumatul clasic. Pe de altă parte, numărul ridicat de foști fumători din populația de utilizatori vaperi demonstrează eficiența țigărilor electronice ca metodă de renunțare la fumat în masă. Practic, vorbim de milioane de persoane care nu mai fumează datorită trecerii la țigările electronice.

2. Țigările electronice au o contribuție semnificativă în lupta împotriva consumului de tabac. Întrucât în Marea Britanie vapingul a fost integrat de către instituțiile de sănătate publică, acesta primește în Raportul ASH credit pentru reducerea ratei fumatului de la 20% în 2011 la 13% în 2021, alături de alte măsuri precum interzicerea reclamei la tabac și creșterea accizei la țigările clasice.

Cu toate acestea, Raportul ASH2023 merge mai departe și citează Smoking Toolkit Study (o serie de sondaje lunare făcute în rândul populației adulte din Anglia) care arată o asociere clară între modificările ratei de renunțare la fumat și prevalența consumului de țigări electronic. Astfel conform unor studii realizate pe baza acestor sondaje, folosirea țigărilor electronice ar fi ajutat între 30.000 și 50.000 de fumători per an să renunțe cu succes la fumat în fiecare an în Anglia cu începere din 2013. Acest lucru nu este o surpriză, în condițiile în care un studiu clinic major care a inclus 886 de participanți, publicat în New England Journal of Medicine în 2019 a demonstrat ca dispozitivele de vapat sunt de două ori mai eficiente în a-i ajuta pe fumători să renunțe la fumat, în comparație cu metodele standard de renunțare la fumat (nicotine replacement therapy - NRT) . Acesta a fost urmat de apariția unui studiu al Cancer Research UK care demonstrează că vapatul poate dubla rata de succes a persoanelor care încearcă să renunțe la fumat .

3. Încurajarea unor percepții negative la adresa țigărilor electronice îndepărtează foarte mulți fumători de una dintre cele mai eficiente metode renunțare la tabac

Raportul ASH2023 surprinde și unele aspecte mai puțin pozitive, care diminuează din păcate potențialul pozitiv pe care țigările electronice l-ar putea avea asupra sănătății publice. Astfel, mesajele alarmiste și de multe ori false lansate înspre opinia publică de diversele organizații anti-fumat, devenite brusc și recent organizații anti-vapat, au îndepărtat și în Marea Britanie pe mulți fumători de țigările electronice, o metodă de renunțare la tabac cu nocivitate mult mai redusă decât la țigările clasice.

Raportul arată că patru din zece fumători cred în mod incorect vapingul este la fel de nociv sau mai mult decât fumatul, în creștere față de o treime anul trecut și o persoană din cinci în 2019. Mai mult, deși o treime dintre fumători sunt de acord că vapatul este ”mai puțin dăunător decât fumatul”, doar mai puțin de unul din zece consideră că țigările electronice sunt cu ”mult mai puțin dăunătoare decât fumatul”.

Foștii fumători care acum vapează (peste 2,9 milioane de persoane în Marea Britanie) au cele mai corecte percepții ale nivelului de vătămării, 75% identificând corect că vapatul este mai puțin dăunător decât fumatul. Acest lucru ne arată că, inclusiv în România, este foarte important ca persoanele care vapează și asociațiile care îi reprezintă să fie consultate în privința legislației anti-fumat.

Ciprian Boboi, președintele AIV:” Concluziile Raportului ASH2023 au o semnificație specială pentru țara noastră, unde fumatul de țigarete și alte produse combustibile de tabac a crescut, inclusiv pe fondul atacurile tot mai numeroase ale diverse organizații anti-fumat la adresa țigărilor electronice. Deteriorarea imaginii pe care publicul o are despre țigările electronice are un efect direct asupra sănătății publice. Mult mai puține persoane vor încerca să renunțe la fumat cu ajutorul vapatului dacă nu au o imagine clară referitor la potențialul mult mai redus de nocivitate al țigărilor electronice. Eforturile industriei de promovare a țigărilor electronice ca metodă de renunțare la fumat sunt insuficiente, indiferent că vorbim de Marea Britanie sau România. Este necesară implicarea Ministerului Sănătății și a celorlalte instituții de reglementare prin introducerea unor programe de educare cu privire la riscurile și beneficiile țigărilor electronice si altor produse alternative, alături de celelalte metode de prevenție cu potențial stabilit științific. Asemenea măsuri ar contribui de o manieră mult mai eficientă la combaterea fumatului. Este foarte important ca, așa cum precizează și Raportul ASH, prejudecățile existente la adresa țigărilor electronice să fie lăsate la o parte, iar potențialul lor dovedit științific să fie folosit în beneficiul persoanelor cu risc de îmbolnăvire.”