realme prezintă GT 2 Pro la MWC 2022, primul telefon cu Snapdragon 8 Gen 1

Este cea mai importantă serie flagship de până acum și un pas important pentru realme, intrând pe piața modelelor premium cu inovații revoluționare și un design robust. Noua serie include modelele realme GT 2 și GT 2 Pro, primul fiind pus în mișcare de platforma Snapdragon 888, iar varianta Pro de platforma Snapdragon 8 Gen 1.

Cel mai bun display de pe un telefon Android – ecran AMOLED cu rezoluție 2K și tehnologie LTPO 2.0

realme GT 2 Pro adoptă cel mai bun display din piață, un Super Reality Display construit pentru a oferi imagini incredibile, bogate în culori. De asemenea, oferă o rezoluție ridicată cu o rată de refresh foarte mare. Este primul ecran AMOLED 2K din lume cu tehnologie LTPO 2.0 de 6.7 inch diagonală, cu peste 4.5 milioane de pixeli si o densitate de 525ppi. Această densitate ridicată înseamnă că textul va fi afișat mult mai clar, iar imaginile vor fişa cele mai mici detalii.

Ecranul Super Reality are performanțe remarcabile, având un panou pe 10-bit şi capabilitatea să afișeze 1.07 miliarde de culori. Luminozitatea maximă este de 1,400 niţi, fiind astfel unul dintre cele mai luminoase ecrane din clasa sa. De asemenea, pentru o economie inteligentă de energie și un confort sport în timpul utilizării, ecranul dispune de 10.240 niveluri individuale de luminozitate care se ajustează automat în funcție de mediul înconjurător.

Ecranul lui realme GT 2 Pro a primit certificarea DisplayMate A+ și HDR10+.

Cu tehnologia LTPO 2.0, ecranul Super Reality poate ajusta automat rata de refresh de la 1 la 120Hz și poate oferi o autonomie de până la 1.7 ore în plus, comparativ cu un display de 120Hz non LTPO. În acelaşi timp, modul GT 3.0 oferă și un input touch de 1000 Hz.

realme GT 2 Pro a primit cel mai mare scor posibil pentru calitatea ecranului de la DisplayMate, rating-ul A+, fiind totodată protejat de Gorilla Glass Victus.

Cel mai rapid procesor de pe un telefon Android din lume, răcit cu un sistem Stainless Steel Vapour Cooling Max

realme GT 2 Pro este alimentat de cea mai nouă platforma Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Aceasta este realizată în procesul de fabricație de 4nm, folosind prima arhitectura ARM v9 din lume şi oferind performanțe cu până la 30% mai mari.

Platforma Snapdragon 8 Gen 1 a scos peste 1 milion de puncte în Antutu.

realme GT 2 Pro folosește o zonă mult mai mare pentru disiparea căldurii eliminată de procesor. Sistemul de răcire are o dimensiune de 36761 mm2, oferind o temperatură mai mică cu 3 grade Celsius, crescând astfel și performanța platformei. Zona de răcire este construită pe o structură cu 9 straturi de 4129mm2, folosind otel inoxidabil de cea mai bună calitate.

Primul smartphone cu o carcasă din polimeri bio, realizat în colaborare cu Naoto Fukasawa

realme colaborează din nou cu designerul industrial de renume mondial, Naoto Fukasawa, pentru a crea designul noului realme GT 2 Pro. După 12 luni de cercetare cu 63 de prototipuri la activ, variantele finale de realme GT 2 Pro au fost executate folosind un proces tehnologic de ultimă oră ce implică o gravare cu laser de 0.1mm.

realme GT 2 este oferit în următoarele variante - Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue.

Megând pe folozofia de sustenabilitatea, carcasa lui realme GT 2 Pro este realizată din copolimer LNP ELCRIN de la SABIC, certificat ISCC+. Este o carcasă prietenoasă cu mediul, cu o amprentă CO2 mai redusă. În comparație cu materialele bazate strict pe petrol, acest biopolimer generează cu 2kg mai puține emisii de carbon pentru fiecare kilogram de material produs. Mai mult, sursa materialelor pe bază biologică ale SABIC sunt derivate din deșeuri sau reziduuri de biomasă care nu concurează cu lanțurile alimentare, cum ar fi uleiul brut și uleiurile vegetale hidrotratate.

Recyclable Packaging of realme GT 2 Series

Prima cameră ultra wide de 150 grade din lume și cameră micro-lens de 40x

realme GT 2 Pro dispune de o configurație remarcabilă cu un sistem triplu de camere care include prima cameră ultra wide de 150 de grade și o cameră cu micro lentile de 40x. Camera principală este de 50MP și folosește senzorul Sony IMX766, cu toate funcțiile PDAF și OIS. IMX766 vine atât cu stabilizare optică, cât și cu stabilizare digitală de imagine. Stabilizarea optică a imaginii este folosită pentru fotografii, în timp ce stabilizarea digitală este destinată clipurilor video, pentru a compensa mișcările mâinii.

În plus, camera ultra wide de 150 de grade poate oferi panorame extreme cu o creștere cu 278% a câmpului vizual, în comparație cu o camera obișnuită de 84 de grade deschidere. O astfel de cameră necesită și un soft dedicat, realme utilizând astfel un profil de tip fisheye pentru a putea realiza fotografii unice.

Shot on realme GT 2 Pro 150 degree ultra-wide camera.

Camera cu micro lentile de 40x permite să experimentați lumea din jurul vostru într-un mod cu totul nou. Cu o adâncime a imaginii de 4 ori mai mare și cu posibilitatea de a vă apropia de subiect extrem de mult, camera va realiza fotografii macro spectaculoase și va realiza acest lucru folosind un sistem de focalizare mult mai rapid.

Interfața realme UI 3.0 – 3 ani de update-uri

Interfața realme UI 3.0 este bazată pe Android 12 și oferă noi pictograme 3D, un design Fluid Space, precum și funcții de confidențialitate îmbunătățite, cum ar fi un control mai bun al permisiunilor aplicațiilor sau ascunderea locației. Noua interfață realme UI 3.0 oferă un aspect mai modern, o simplitate în utilizare și securitate sporită. În plus, realme promite 3 ani de actualizări majore ale sistemului de operare și 4 ani de update-uri de securitate pentru noua serie GT 2.

Concluzii

realme GT 2 Pro este cel mai important flagship al companiei, intrând în zona premium. Realizat în colaborare cu un designer de top și folosind materiale ecologice, realme GT 2 Pro excelează la toate capitolele:

ecran AMOLED 2K LTPO 2.0

cea mai nouă platforma Snapdragon 8 Gen 1

cel mai mare sistem de răcire

un sistem triplu de camere foarte avansat

baterie de 5000mAh și încărcare rapidă la 65W

Dolby Atmos și difuzoare stereo

Atenna Matrix System

UI 3.0 cu Android 12

Fiind un flagship, realme GT 2 are aceleași dotări tehnice precum realme GT 2 Pro, inclusiv design-ul, bateria, interfața și memoria RAM. În schimb, oferă un ecran E4 AMOLED de 120Hz, procesor Snapdragon 888 5G cu sistem de răcire Stainless Steel Vapor Cooling Plus.

realme GT 2 si GT2 Pro vor fi disponibile în România la precomandă începând cu data de 15 Martie.

realme GT 2 va avea un pret ce porneşte de la 2.299 Lei, în timp ce varianta GT2 Pro va fi disponibilă la preţul de 3.499 Lei.

realme își anunță viziunea de sustenabilitate la MWC 2022, promiţând reducerea cu 50% a emisiilor de carbon în 5 ani

București, România, 29 februarie 2022 – realme, unul dintre primii 5 producători de smartphone-uri cu Android din lume, și-a dezvăluit astăzi viziunea de sustenabilitate pentru următorii 5 ani, împreună cu lansarea primului lor flagship premium realme GT 2 Pro.

“Pe lângă furnizarea de produse și servicii premium, am căutat să ne asumăm și responsabilități sociale” a declarat Madhav Sheth, VP of realme and President of realme International Business Group. “Deși suntem pe piață de 3 ani, ne îndreptăm ușor și constant spre a deveni un producător ecologic, durabil, urmărind să avem un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiilor de carbon și făcând sustenabilitatea mai accesibilă clienților. Am explorat diferite metode pentru a oferi soluții mai curate și mai durabile.”

50% mai puțin CO2 în 5 ani

realme se va strădui să reducă emisiile de carbon din procesul de fabricație al telefoanelor realme GT cu 50% in 5 ani. De asemenea, amprenta de carbon pe întregul ciclu de viață al acestora trebuie să fie mult redusă, prin procese care țin de selecția materialelor, proiectare, ambalare, utilizare și, în final, reciclare.

Luând ca exemplu seria GT 2, realme a căutat modalități de a crea un smartphone cu adevărat prietenos cu mediul. GT 2 Pro este primul smartphone care folosește biopolimer pentru întregul panou din spate, reducând emisiile de carbon din fabricarea sa cu 35.5%. În comparație cu materialele bazate strict pe petrol, acest biopolimer generează cu 2kg mai puține emisii de carbon pentru fiecare kilogram de material produs. GT 2 Pro a primit, de asemenea, certificarea de sustenabilitate TCO 9.0, care reprezintă un proces de producție responsabil din punct de vedere social pentru realme și toți furnizorii săi, cu peste 40 de indicatori de performanță de sustenabilitate verificați. Procentul de plastic folosit în ambalajul telefonului a fost redus de la 21.7% la 0.3%

Double Zero”

realme va depune, de asemenea, eforturi cuprinzătoare pentru a atinge obiectvul “Double Zero”, reprezentând realizarea de zero emisii de carbon în operațiunile corporative și zero deșeuri trimise la gropile de gunoi până în 2025.

realme va reduce emisiile de carbon și deșeurile generate de operațiunile companiei, iar pe de altă parte va crește seminificativ proporția de utilizare a energiei regenerabile și va optimiza întregul proces de gestionare a deșeurilor pentru a îmbunătăți rata de reciclare a resurselor. Prin urmare, implementarea inițiativei “Double Zero” va fi o mișcare critică în viziunea de sustenabilitate a companiei. Emisiile mai scăzute de carbon vor servi scopului comun al cetățenilor din întreaga lume și vor încetini tendința de încălzire. Mai puține deșeuri la groapa de gunoi vor contribui la utilizarea mai eficientă a resurselor naturale. Toate acestea vor ajuta realme să dezvolte un model de business mai sanatos și mai durabil.

realme X Treedom Collaboration

Pentru a le inspira utilizatorilor încredere, realme a făcut echipă cu Treedom pentru a lansa o inițiativă de plantare de copaci. realme va ajuta fiecare client care cumpără un telefon GT 2 sau GT 2 Pro de pe site-ul oficial al companiei, să planteze și să crească un copac în numele lui. Va dura mai puțin de 24 de luni pentru a compensa cantitatea de CO2 produsă de fabricarea unui smartphone.