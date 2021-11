Cum rezolvi disputele legate de drepturi succesorale

Conform legislatiei de specialitate, descendenții sunt copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă la nesfârșit. Ei mostenesc drepturi succesorale ale defunctului iar legislatia civila stabileste clar conditiile de mostenire si succesiunea mostenitorilor.

De multe ori, din varii cauze, apar neintelegeri in familie legate de mostenire iar solutionarea acestora de regula este facuta de instanta de judecata. Aceste litigii pot dura ani de zile, consuma bani, timp nervi din partea partilor in proces iar decizia finala poate fi diferita fata de asteptarile partilor.

Exista insa o solutie alternativa si anume ne putem adresa la o agentie specializata pe drepturi succesorale.

Cum solutionezi problema

Cand dispute legate de drepturi succesorale apar intre mostenitori, cel mai bine e sa predai riscurile si sa preiai contravaloarea corecta a lor. In acest sens te ajuta o echipa de specialisti si experti in drept civil, care te vor ghida in finalizarea procesului intr-un termen rezonabil.

Ce cauzeaza de fapt o disputa privind mostenirea?

Un litigiu privind mostenirea se refera la o situatie in care beneficiarii sau/si membrii familiei unui defunct nu sunt de acord cu privire la modul in care ar trebui impartita averea defunctului.

Factorii care pot duce la o disputa privind mostenirea pot fi:

Circumstantele s-au schimbat de la intocmirea testamentului (adica o recasatorie sau nasterea unui copil);

Decedatul si-a exprimat verbal diferite dorinte inainte de moarte;

Defunctul lasa bunuri altcuiva decat rudelor apropiate;

Inegalitatea perceputa, etc.

In cele din urma, unul dintre cele mai frecvente motive pentru care pot exista dispute privind mostenirea este in cazul in care exista vreo perceptie a inegalitatii. De exemplu, daca un defunct cu doi copii lasa unui copil semnificativ mai multe bunuri decat celuilalt, copilul care primeste mai putine poate ridica o disputa cu privire la distribuirea succesiunii.

In acest articol, am incercat sa aducem argumente ca o buna modalitate de a solutiona litigii legate de drepturi litigioase si alte problemele de acest fel este de a apela cu incredere la specialisti si experti in drept civil, iar acestia te vor ajuta sa echilibrezi sansele si sa elimini abuzurile de orice fel.

Nu te lasa invins de situatie. Programeaza o discutie cu un consultant ca sa gasiti impreuna cea mai buna solutie!

