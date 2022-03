Sărăcia menstruală și femeile refugiate - un start-up care donează 100.000 de tampoane

De la bărbații forțați să devină peste noapte soldați, la femeile și copiii ajunși la granițele Ucrainei, căutând și sperând în ajutor. Iar România a fost răscolită de un val de mobilizare: zeci de mii de români donând bani, produse, oferind cazare sau implicându-se direct ca voluntari.



Fugind din calea războiului din Ucraina, mii de femei și adolescente refugiate se confruntă astfel cu o nouă problemă: sărăcia menstruală. Căci duc lipsă de produse esențiale pentru îngrijirea intimă – mai exact de ”banalele” tampoane și absorbante.



Din fericire, ENROUSH, un start-up românesc de produse menstruale din bumbac organic cu ajutorul organizațiilor și asociațiilor non-guvernamentale precum Crucea Roșie, Fundația Metropolis, Asociația Accept, Salvați Copiii sau Asociația Iele Sânziene au distribuit peste 50.000 de tampoane biodegradabile femeilor și fetelor refugiate.

Aceaste donații sunt însă doar începutul. ENROUSH are deja pregătite încă 100.000 de tampoane organice gata pentru a fi oferite gratuit persoanelor care au menstruații și sunt afectate de războiul actual, fie că tranzitează țara sau că sunt refugiate.

"Misiunea noastra a fost de la bun început să facem o schimbare în viața femeilor și să putem oferi soluții sănătoase dar și sustenabile pentru toți cei care sunt la menstruație. Echipa ENROUSH este formată numai din femei, deci când am văzut ce se întâmplă, cum mii de fete și femei nu mai au acces la produse menstruale, nu am putut sta deoparte. Știm care sunt nevoile noastre de bază. Așa că toată echipa s-a mobilizat și am reușit, ca în mai puțin de 4 zile să trimitem peste 50 000 de tampoane organice. Dar nu ne vom opri aici.” spune Carmen Lumină, Fondator & CEO ENROUSH

Create din pasiune și nevoia de produse pentru menstruație 100% naturale, branduri precum ENROUSH redefinesc îngrijirea menstruală dar și modul în care abordăm educația femeilor asupra sănătății reproductive, dreptului la libera exprimare și egalitatea de gen.



Bumbacul 100% organic și fibrele naturale sunt singurele ingrediente folosite în absorbantele și tampoanele organice ENROUSH. Fără plastic, parfum, înălbitori, pesticide, OMG-uri sau orice alt tip de ingredient chimic. Mai mult, produsele respectă mediul înconjurător, sunt hipoalergenice și aprobate ginecologic și dermatologic.

Informează-te din surse sigure!

Dacă vrei și tu să te alături inițiativelor care au ca scop ajutorarea persoanelor afectate de criza din Ucraina, primul pas pe care ar trebui să îl faci este să verifici platformele care pune la dispoziție informații actualizate despre situația refugiaților și despre nevoile lor constante. O astfel de platformă este refugees.ro – aici te poți înscrie pentru a-ți oferi ajutorul sub diverse forme – poți oferi cazare, poți dona alimente sau bani, poți oferi transport pentru persoanele care trec granița, oferte de job-uri sau te poți oferi să ajuți ca translator. Există și o inițiativă guvernamentală similară – tot ce trebuie să faci este să completezi acest formular (https://tinyurl.com/3fyrvw3y) prin care îți expui intenția de a ajuta într-un anumit fel.

O altă platformă unde poți filtra informațiile de care ai nevoie este grupul de Facebook ”Uniți pentru Ucraina” – aici poți avea contact direct cu refugiații din Ucraina și îți poți oferi ajutorul. Atenție însă la informațiile pe care le iei din acest grup, înainte de face orice donație, ar trebui să verifici dacă persoanele care se ocupă de colectarea donațiilor sunt serioase și oneste. Cel mai bine ar fi să discuți direct cu reprezentanții ONG-urilor, prezenți pe acest grup.

Donează alimente și bunuri

Dacă vrei să te implici și să donezi alimente sau bunuri, ar fi bine să iei legătura cu asociațiile sau centrele care se ocupă cu colectarea donațiilor pentru a te asigura că acestea ajung unde trebuie – îți recomandăm Asociatia Accept și Asociația Caradja Cantacuzino. Iată o listă cu necesitățile de bază:

alimente de bază: mălai, făina de grâu, zahar, ulei, orez, grâu, griş, fasole, mazăre uscată, linte, arpacaș, lapte praf

conserve: conserve de carne, peşte, pate de ficat, pate vegetal, mazăre, fasole, bulion, zacuscă, ghiveci, compot

paste făinoase, cereale

produse instant: supe instant, fulgi de fasole, fulgi de cartofi

băuturi: ceai, apă, sucuri, cacao, cafea

apă plată

dulciuri, printre care biscuiți, napolitane, ciocolată

Hrană pentru bebeluși, precum pireuri, supe, cereale, ceaiuri, sucuri, lapte praf

Alte produse, precum produse dietetice, alune, miez de nucă, semințe de floarea soarelui, fistic, fructe confiate, fructe uscate

produse îngrijire bebeluși și copii: scutece de unică folosință, șervețele umede, tetine, biberoane, creme, produse de igienă pentru bebeluși, termometre.

produse de igienă personală – pastă și periuțe de dinți, absorbante, șampon, gel de duș, săpun, șervețele umede, deodorant.

produsele medicale destinate primului ajutor - bandaje sterile, unguente, plasturi și bandaje articulare.

Primăria Capitalei a organizat centre de colectare a donațiilor pentru refugiați în următoarele puncte:

Centrele de colectare Bebe de Bucureşti situat în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 75, sector 5, rond Piaţa Kogălniceanu,

Centrul de Economie Circulara din Calea Plevnei nr. 98, sectorul 1, de luni până vineri, între orele 10 și 18,

Arena Nationala, clădirea Academiei de Tenis, (Bulevardul Basarabia nr. 37-39), de luni până duminică, între orele 10 și 18,

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3 – Complexul de Servicii Unirea,

Bd. Energeticienilor, nr. 5, sector 3, Complex sportiv Appolo.

Donează sânge pentru Ucraina

Dacă obișnuiești să donezi regulat sânge, acum este momentul să ajuți militarii și civilii răniți în timpul atacurilor din Ucraina. Pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 ani, ce îndeplinesc condițiile minime de admisibilitate. Poți dona în orice Centru de Transfuzie Sanguină din România – aici (https://tinyurl.com/368w534k) găsești o listă completă cu adresele și programul de lucru al fiecărui centru.

Angajează specialiști refugiați din Ucraina

Mulți refugiați și-au exprimat dorința de a lucra în diverse industrii în România, pe durata acestui conflict. Așa a apărut platforma https://jobs4ukr.com/employers care centrează toate job-urile disponibile pentru persoanele care au fugit din calea războiului. Dacă ești antreprenor și ai nevoie de un specialist într-un anumit domeniu, nu ezita să publici anunțul job-ului pe această platformă și să ajuți astfel unul sau mai mulți refugiați să își reia activitatea profesională.

Oferă o masă gratuită refugiaților

Multe restaurante s-au alăturat acestei inițiative și oferă zilnic mese gratuite tuturor refugiaților (aici https://tinyurl.com/2p9bmrv5 poți găsi lista actualizată a restaurantelor). Dacă ai un restaurant și vrei să faci și tu acest gest pentru toți cei care trec granița în țara noastră, poți transmite detalii despre locație, adresă și program de funcționare.

Donează bani în siguranță

Dacă vrei să donezi o anumită sumă de bani, îți recomandăm să o faci doar prin intermediul platformelor sigure ce desfășoară campanii de strângere de fonduri, cum ar fi UNICEF, Crucea Roșie, Salvați copiii, E-mag, Expert Forum, World Vision România.

Alte conturi sigure în care poți face donații în bani sunt:

Indiferent de modul în care alegi să te implici, poți fi sigur că ajutorul tău contează.