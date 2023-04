Sneakers trendy pentru 2023. Prezentare generală a modelelor de top

Niciun fan al stilului sport nu poate trăi fără ei. Sneakers trendy îți pun în evidență personalitatea de fiecare dată când ieși în oraș.

De asemenea, sunt unul dintre cele mai confortabile tipuri de încălțăminte pe care o poți purta în fiecare zi... Te întrebi ce modele vor fi în trend în 2023? Află care sunt cele mai bune modele pentru bărbați, femei și copii.

Sneakers pentru femei - Nike Air Force 1 Low

Sneakers trendy pentru femei în 2023? Prima noastră sugestie este o versiune interesantă a unui model clasic - Nike Air Force 1 Low, confecționat din piele întoarsă și disponibil pe culoarea bej, cu detalii pe galben deschis, care se potrivește tuturor trendurilor și care va fi mereu iconic. Însă look-ul nu înseamnă totul, iar acest model are mult mai mult de oferit. Are toate caracteristicile și avantajele versiunii originale, inclusiv legendarul sistem de amortizare Nike Air. Această variantă de Air Force 1 arată grozav cu diferite articole vestimentare și accesorii. O poți purta în fiecare zi cu o pereche de colanți, tricouri și blugi sau cu o rochie atunci când ai o întâlnire romantică.

Sneakers pentru femei - Converse Chuck Taylor All Star Lift

Nu este o glumă! Dorim să-ți sugerăm numărul 1 al modelelor clasice pentru femei în 2023. Alege modelul Chuck Taylor All Star Lift cu profil înalt pe culorile negru și alb. De ce? Totul demonstrează faptul că moda anilor 90 va rămâne în trend și nimic nu pune în evidență caracterul unui outfit mai bine decât sneakers din pânză neagră de la branduri legendare. Această încălțăminte este confortabilă, are branțuri OrthoLite antibacteriene și oferă posibilități infinite pentru asortarea outfit-urilor tale.

Sneakers pentru bărbați - Nike Air Vapormax Plus pe alb

Deși am sugerat modele clasice pentru femei, am pregătit opțiuni mai îndrăznețe pentru bărbați. Primul candidat la titlul de cel mai stilat model de sneakers pentru bărbați este versiunea pe alb a Nike Air Vapormax Plus. Acesta are un design futuristic și multe avantaje funcționale, cum ar fi partea superioară ușoară din material care permite o bună circulație a aerului, precum și talpa din cauciuc dotată cu tehnologia Nike Air. Aspectul unic se potrivește cu orice outfit. Vei arăta grozav doar cu un tricou simplu și o pereche de pantaloni jogger!

Sneakers pentru bărbați - adidas ZX 750

Îndrăzneț, unic și inspirat de vibe-ul retro. Aceste caracteristici descriu la perfecție modelul adidas ZX 750 pentru bărbați, disponibil pe culoarea neagră. Aceasta este o opțiune mai versatilă pentru 2023. Partea superioară este confecționată din material tip plasă și are suprapuneri din piele. Se potrivește perfect în picioare și asigură senzația de confort maxim. În același timp, talpa din spumă garantează amortizare optimă. Acești sneakers confortabili, cu formă clasică, pe culoarea neagră, nu trebuie să lipsească din garderoba niciunui bărbat.

Sneakers pentru copii - Nike Air Max 90 Junior Să nu uităm nici de juniori, întrucât și ei merită o pereche de sneakers confortabili și trendy. Dacă ești în căutarea unei pereche de sneakers pentru anul 2023, poți alege versiunea mini a modelului clasic Air Max 90 Junior disponibil pe culoarea neagră, cu detalii roșii. Faimoasa tehnologie de amortizare cu aer implementată pentru talpă adaugă un plus de energie la fiecare pas. Atunci când vine vorba de look, acest model atrage atât privirile băieților, cât și pe cele ale fetelor.

Sneakers pentru copii - Fila Casim Junior

Această sugestie pentru tinerii fani ai stilului streetwear este la fel de bună și versatilă ca și cea de dinainte. Modelul Fila Casim Junior pentru copii este disponibil pe culorile alb și negru, iar designul rămâne fidel stilul jocului de baschet. Dar asta nu e tot! Acești sneakers sunt confecționați din material sintetic de înaltă calitate, ceea ce îi face foarte rezistenți. De aceea sunt perfecți pentru grădiniță și școală.