Stilul casual la bărbaţi: 6 articole de bază

Chiar daca nu te pasioneaza moda, ai nevoie de articole pe care sa le porti cu orice ocazie, fie ca vorbim despre o plimbare in parc sau o iesire la terasa. Un stil casual si relaxat nu presupune purtarea articolelor prea largi sau prea mici. Pentru a se incadra in stilul casual, hainele trebuie sa vina impecabil pe corp.

Descopera regulile de baza ale stilului casual la barbati, in ceea ce priveste articolele vestimentare si de incaltaminte, din articolul urmator.

Jeansii clasici

Barbatii care adopta stilul casual au nevoie de un articol indispensabil din garderoba - jeansii. Pentru a nu da gres in crearea tinutelor, sunt recomandate perechile de jeansi simple si in culori inchise. Desi, este un stil relaxat, incearca sa eviti purtarea jeansilor rupti, cu aplicatii sau decolorati excesiv.

Poti sa imbraci jeansi in nuante de negru sau de bleumarin, alaturi de un tricou, o camasa sau un pulover, in functie de sezon sau de eveniment. In ceea ce priveste incaltamintea, jeansii arata excelent cu pantofi sport, mocasini sau bocanci, pentru un stil casual fara cusur.

Pantalonii chinos

Pe langa jeansi, include in colectia de haine si o pereche de pantaloni chinos, care se potrivesc de minune in tinutele casual si iti ofera un look relaxat. De pilda, poti asocia pantalonii chinos cu un tricou polo si o pereche simpla de adidasi, astfel incat sa obtii o tinuta comoda, pentru mers in oras sau la job.

Tricourile lejere

Tricourile reprezinta un alt articol esential care se incadreaza in stilul casual. Puloverele pentru iarna pot fi inlocuite de tricouri casual lejere pentru primavara si vara, fiindca se potrivesc in numeroase combinatii. Poti asocia tricouri pe corp sau putin mai largi, in orice culoare, cu pantaloni scurti sau lungi. Orice tricou ai alege, include in dressing modele confectionate din materiale respirabile, de calitate.

Jachetele simple

Pentru anotimpurile in care ai nevoie de o piesa care sa-ti tina de cald, te poti baza pe jachetele simple, din piele, care merg oricand. Un stil casual impecabil poate implica folosirea unei jachete, alaturi de tricou, jeansi si o pereche de tenisi simpli, in alb sau negru, care sa-ti garanteze confortul pe toata perioada zilei.

Camasile racoroase

De asemenea, camasile racoroase sunt articole care se potrivesc in orice situatie si in orice combinatie. Poti sa apelezi si la camasile colorate pentru vara, din in, dar, nu vei da gres niciodata nici cu modelele albe sau bleu, care se potrivesc perfect cu orice pereche de pantaloni.

Este frig afara? Poti sa adaugi si un cardigan sau un sacou, indiferent daca il alegi pentru primavara sau toamna.

Incaltamintea sport

Nu in ultimul rand, ai nevoie de pantofi originali pentru barbati, care sa se incadreze in stilul casual. In acest sens, pantofii sport sunt alegerea ideala, fiindca se poarta cu orice, de la camasi si tricouri, pana la jeansi si pantaloni eleganti.

Tinutele casual masculine pot fi obtinute simplu si rapid atunci cand te bucuri de hainele si accesoriile potrivite. Nu stii cum sa te imbraci atunci cand iesi cu prietenii? Opteaza pentru o pereche de jeansi, un tricou si o pereche de adidasi si vei arata impecabil!

