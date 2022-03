Antena 3 › Economic › Conținut plătit › Sustenabil zi de zi, misiunea companiilor și liderilor responsabili Sustenabil zi de zi, misiunea companiilor și liderilor responsabili

Asociația ENVIRON în parteneriat cu Eco Synergy au organizat conferința ,,Sustenabil zi de zi – De la NICE TO BE la MUST BE”, eveniment hibrid care a adus împreună reprezentanții unora dintre cele mai responsabile companii din România, specialiști în CSR, activiști de mediu și influenceri.