TIFF x Vodafone: record de participanți în 2023 la un regal cinematografic în care emoțiile au fost mai prezente decât niciodată

Vodafone le-a propus o experiență unică celor peste 100.000 de participanți de la cel mai mare festival de film din România pentru a marca parteneriatul strategic cu TIFF și în anul 2023.

Ca parte a conceptului ”Vodafone ne aduce inimile mai aproape, filmele ne poartă emoțiile mai departe”, compania de tehnologie și telecomunicații a provocat participanții la TIFF să ofere o distincție unică: Vodafone Heart’s Award pentru producția care a provocat cele mai mari emoții.

În competiția pentru ”Premiul Inimii” au intrat filmele care au făcut parte din Secțiunea ”Zilele Filmului Românesc”: ”Spre Nord”, ”Oameni de treabă”, ”Boss”, ”Tigru”, ”Între Revoluții”, ”Vulturii din Țaga”, ”Pocalul. Despre fii și fiice”, ”Încă Două Lozuri”, ”Tinerețea unui dictator”, ”Castelul Craitei”, ”Visul”, ”S.B.C.R.D.F.”, ”Pup-o mă! 3. Oulăle, franceza și ardelenii”, documentarele ”Arsenie. Viața de Apoi”, ”Ultima transhumanță” și ”Paradisul Naivilor”, avanpremiera ”Libertate” și premierele mondiale ”Planeta albastră” și ”Soțul meu musulman”.

Pe tot parcursul festivalului, participanții au fost provocați să acceseze www.VoteazaCuInima.ro și să aleagă filmul care le-a făcut inima să bată mai tare. Competiția a fost strânsă, cele mai multe voturi fiind înregistrate de producțiile ”Libertate”, ”Încă două Lozuri” și ”Boss”. Câștigătorul ”Vodafone Heart’s Award” a fost desemnat ”Libertate”, care a obținut cu 59 de voturi în plus față de producția clasată pe locul doi. Filmul lui Tudor Giurgiu este inspirat din fapte reale și reprezintă o ecranizare a unor evenimente mai puțin cunoscute, petrecute în decembrie 1989 la Sibiu, unde personajele principale sunt civilii și forțele de ordine.

”E un premiu care merge la cei peste 300 de oameni care au lucrat la filmul acesta. Am văzut emoția celor care au fost în sală, dacă vorbim de inimi – chiar este un film făcut cu multe inimi. Premiul merge către cei mulți care au făcut filmul, cei foarte mulți care au suferit și au murit la Revoluție, la Sibiu, a căror memorie trebuie păstrată și dusă mai departe”, a declarat Tudor Giurgiu, regizorul filmului, la gala de premiere.

Proiecția în avanpremieră a filmului ”Libertate” a fost una dintre experiențele unice oferite de Vodafone în cadrul ediției din acest an a TIFF. Pelicula a fost prezentată sub egida ”Seara Filmului Vodafone”, întrând rapid în topul proiecțiilor care au strâns cel mai mare număr de spectactori.

Și în acest an, adolescenții pasionați de film, fotografie și editare video au putut participa la programul Let’s Go Digital!, prin care au putut lucra alături de regizori români. Acest atelier de creație le-a oferit șansa să exploreze lumea filmului sub îndrumarea experților din industrie, fiind o rampă de lansare pentru tinerii creativi, interesați să dezvolte o carieră în industria cinematografică.