Top 7 electrocasnice care te ajută să economisești timp

Iată cele 7 electrocasnice care te vor ajuta să economisești timp în realizarea sarcinilor casnice și să te bucuri de cât mai multe activități relaxante zi de zi, alături de persoanele dragi ție!

Aspiratorul

Un aspirator te va ajuta să economisești timp atunci când vrei să cureți de praf pardoseala din locuință. Chiar dacă alegi un aspirator cu sau fără sac, ține cont să optezi pentru unul performant, cu putere mare de aspirare, cu spațiu de depozitare generos și cu multe accesorii: cu perii pentru locurile înguste sau voluminoase, perii pentru canapea etc. Mai mult, poți investi într-un aspirator smart care va curăța independent casa! Tu trebuie doar să-l golești după ce acesta a aspirat rapid podelele!

Mașina de spălat rufe

Cu siguranță timpul nu îți permite să petreci ore întregi pentru a spăla rufele, așa că o mașină de spălat este întocmai electrocasnicul de care ai nevoie! Cu acest aparat vei economisi timp, iar hainele tale vor fi întotdeauna curate și cu un parfum deosebit! Mai mult, dacă ai un program încărcat, atunci alege una dintre mașinile de spălat rufe cu uscător, performante și eficiente pentru ca garderoba ta să se usuce rapid!

Mașina de spălat vase

Un alt aparat electrocasnic perfect pentru locuința ta este mașina de spălat vase. De fiecare dată când gătești, ai musafiri în vizită sau treci printr-o perioadă aglomerată observi cum se strâng vase, pahare și diferite tacâmuri de care trebuie să te ocupi. Ei bine, cu ajutorul unei mașini automate pentru spălarea veselei nu te vei mai confrunta cu astfel de situații neplăcute.

Espressorul

Începe fiecare dimineață cu o mireasmă delicioasă de espresso sau de alte băuturi calde, pe bază de cafea, care-ți oferă un plus de energie și voie bună! O bucătărie modernă are nevoie de un espressor performant, iar în funcție de numărul de persoane din gospodărie sau de gusturile fiecăruia vei găsi modelul ideal! Încearcă rețetele favorite: Latte Machiatto, Ristretto, Mocha, Irish Coffee etc sau creează-ți propriile băuturi!

Aparatul de gătit cu aburi

Te-ai decis să mănânci sănătos și să te bucuri de savoarea deplină a legumelor, preparatelor din carne etc? Atunci descoperă aparatul de gătit cu aburi, eficient și rapid care gătește în locul tău! Poți prepara mai multe feluri de mâncare în același timp pentru întreaga familie, iar tot ceea ce vei degusta ulterior va fi suculent și delicios!

Cuptor cu microunde

Cuptorul cu microunde este excelent atunci când vrei să dezgheți și să încălzești alimente și băuturi. Trebuie doar să setezi timpul dorit si temperatura, iar preparatele vor fi gata numaidecât. Oferă-le musafirilor tăi popcorn și alte snack-uri cu sos sau brânză topită pentru o seară plină de voie bună și distracție!

Blenderul

Blenderul este unul dintre aparatele electrocasnice care te ajută în diferite activități gospodărești, de la amestecarea și până la tocarea, zdrobirea și măcinarea alimentelor. Pregătește-ți rețetele favorite, prăjiturile, supele cremă și smoothie-urile sănătoase în doar câteva minute! Există mai multe tipuri de blender: cel clasic, de blat, cel vertical și versatil și robotul de bucătărie multifuncțional, astfel încât vei reuși cu siguranță să găsești aparatul potrivit pentru nevoile tale!

Aparatele electrocasnice sunt excelente pentru un început de dimineață savuros, alături de un espresso aromat sau pentru un weekend lipsit de grija curățeniei în casă. Bucură-te de activitățile favorite în aer liber sau indoors, cu cei mai buni prieteni și familie și lasă electrocasnicele să îndeplinească treburile casnice în locul tău!