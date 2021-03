Tratamentul Reparator Londa Visible Repair este un produs pentru par degradat, ce repara instant si hraneste, ofera hidratare si structura firului de par din interior. Ideal de folosit dupa tratamente chimice pentru a reda structura si vitalitatea parului.

Parul degradat nu inseamna doar varfuri despicate. Acesta este fragil, uscat si lipsit de stralucire.

Parul deteriorat este o problema actuala, cu care se confrunta un numar mare de femei, cauzele fiind multiple. Vopsirea frecventa a parului, duce de cele mai multe ori la degradarea acestuia, la pierderea stralucirii si a unei uscaciuni in exces. Acest lucru se intampla mai ales atunci cand se folosesc substante chimice puternice pentru decolorarea firului de par, pe perioade mai lungi de timp, fara aplicarea niciunui tip de tratament. O alta cauza poate fi expunerea repetata la soare si la frig, a parului care este uscat in mod natural si care are tendinta de a se rupe mai usor si de a nu fi extrem de rezistente la actiunea factorilor externi.

Poti trece de la par uscat si deteriorat la unul neted si stralucitor folosind tratamentul reparator Londa Visible Repair.

Pe langa acest tratament reparator Londa Visible Repair, trebuie sa tinem cont de o serie de alti factori, precum scaderea temperaturii aparatelor de styling. Potrivit stilistilor, una dintre cele mai mari greseli cand vine vorba de degradarea parului este setarea aparatelor de coafare la cele mai inalte trepte de caldura.

O alta regula de aur in ceea ce priveste pastrarea frumusetii firului de par este folosirea unor masti bogate, intens hidratante. Una dintre ele se regaseste in gama Londa Visible Repair.

Exista numeroase uleiuri sau alte ingrediente naturale precum galbenusul de ou pe care le poti amesteca pentru a obtine o masca benefica, insa de multe ori e mai comod sa iti aplici un produs gata preparat de catre specialist, pe care sa o lasi pe par timp de cateva minute si gata, nu sa dormi cu ea in cap ori sa o tii ore in sir ca sa dea rezultate. Tratamentul reparator Londa Visible Repair va poate satisface toate aceste nevoi.

Printre cele mai populare tratamente pentru par ars se afla cele cu ingrediente precum matasea si uleiul de migdale, ingrediente ce ajuta la repararea din interior, la redarea structurii si vitalitatii parului. Uite ca am mai gasit un mare plus pentru tratamentul reparator Londa Visible Repair, care are in compozitie toate aceste ingrediente vitale pentru parul degradat.

Tratamentul Reparator Londa Visible Repair se afla in topul preferintelor persoanelor ce isi doresc un par sanatos, fara sa produca o gaura prea mare in buget. Pe esteto.ro gasiti Tratamentul Reparator Londa Visible Repair la un pret excelent!

Vrei un par frumos si stralucitor? Intra pe esteto.ro si comanda produsele din gama Londa Visible Repair! Ne vei multumi mai tarziu!

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal