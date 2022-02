Vara asta alege excursii în Deltă cu Nearchus NauticTour

Primul mit legat de excursii in Delta Dunarii este cel legat de țânțari. Este fals ca sunt foarte multi tantari in Delta Dunarii, dar exista o fărâmă de adevăr în acest mit legat de plimbarile in Delta Dunarii.

Pe scurt, majoritatea donărilor involuntare de sânge sunt seara, si sunt doar in zonele de balta, unde apa stă și durează maxim o oră.

Legat de acest mit, trebuie de asemenea stiut că se stropește regulat în Delta Dunării împrotriva lor și că nu sunt o problemă pe cât crede lumea.

Un alt mit legat de Delta Dunării este cel legat de cazarea în condiții ce nu sunt de top.

Și acest lucru este fals deoarece cele mai multe pensiuni și vile și hoteluri din Dobrogea s-au ridicat în Tulcea.

Pensiuni pentru sejur cu cazare în Delta Dunării

Am strâns de asemenea cele mai importante pensiuni din Delta Dunării AICI și puteți vedea ca toate au peste 3 margarete (echivalentul la stele) și puteți de asemenea vedea pe Booking ce păreri au clienții ce le-au vizitat.

Dintre pensiunile recomandate de noi pentru un sejur în Delta Dunării sunt Casa Alessia din Murighiol,dacă vreți cãsute individuale din lemn cu loc de parcare,wifi și alte condiții de top.

Dacă atunci când căutați o mâncare buna de peste servita la restaurant,cu priveliște la Dunăre,atunci nu ezitați sa descoperiți Casa Teo Mahmudia.

Casa Teo Mahmudia este singurul restaurant cu pensiune din Tulcea ce este deschis tot timpul anului datorita faptului ca au unele din cele mai bune borșuri de pește din Delta Dunării.

Un alt avantaj al sau este că: chiar în fata sa se afla pontonul Nearchus Nautic Tour Mahmudia de unde încep cele mai multe excursii în Delta Dunării ale noastre.

Tot de aici puteți alege o excursie în Delta Dunării care sa includă și o masa în Restaurantul nostru în Aer Liber din Delta Dunării, care este singurul de acest fel.

De asemenea, dacă ați ales un sejur în Delta Dunării cu cazare in Tulcea, pentru grupuri mai mari puteți ca sa ne contactați la +40 760 474 738 ca sa venim sa va luam de pe Faleza Tulcea.

În materie de cazare, sejurul în Delta Dunării trebuie sa includă o masa la cel mai important restaurant din Tulcea și anume Restaurantul Matinarul, pe care îl puteți descoperi aici.

Ce obiective turistice pot vizita în Delta Dunării

În materie de obiective turistice în Delta Dunării,va recomandam ca sa aflați mai mute despre:

Gura portitei, ce este cunoscută ca Bali de Romania si o puteti vedea mai jos:

Dacă alegeți aceste obiective turistice din Delta Dunării, puteți de asemenea sa ne contactați ca sa va oferim excursii pana acolo sau doar transport la cazarea dvs.

În materie de preturi, firma noastră de excursii Delta Dunării oferă preturi ce încep de la 80 de RON. Considerând ca puteți primi reduceri de preț dacă sunteți grup, sau gratuități pentru copii mici,va invitam sa ne contactați telefonic la numărul +40 760 474 738 ca sa stabilim detaliile.

Alege sa descoperi România cu excursii Delta Dunării

Delta Dunării este un loc de pace eternă. Cea mai mare zonă umedă a țării, este o rezervație naturală care se mândrește cu o diversitate uimitoare de floră și faună.

Delta Dunării este formată din multe zone strict protejate. Găzduiește peste 200 de specii de păsări și nenumărate alte vieți animale și vegetale - făcându-l un habitat minunat al vieții sălbatice.

Nearchus NauticTour oferă o varietate de pachete pentru excursii Delta Dunarii

Avem o varietate de croaziere cu barca pentru tine - Avem trasee in Delta Dunarii de la 2-4 ore la 1 zi întreagă. Fie că doriți să experimentați frumusețea sălbatică a Deltei Dunării din România sau să gustați din cultura sa alimentară tradițională, avem o ofertă pentru dvs.

Cele mai bune preturi

Ne mândrim că suntem o companie de croaziere cu barca la prețuri accesibile în România, așa că vino și rezervă una astăzi! Nu vei regreta!

Personal profesionist

Personalul nostru este ghizi cu înaltă calificare care se angajează să vă învețe despre viața la marginea naturii. Poți fi sigur că călătoria ta este pe mâini bune cu noi!

Concluzie despre excursii Delta Dunării cu Nautictour

Alege așadar vara aceasta sa descoperi Delta cu excursii în Delta Dunării cu Nearchus Nautic Tour Mahmudia!