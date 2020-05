Vestiarul metalic, obiectul de mobilier care da un nou inteles expresiei "curat murdar"

Daca, in acceptiunea respectiva, sensul era unul politic, in prezent aceasta expresie a capatat si o alta interpretare, literalmente. Mai exact, un furnizor de papetarie, birotica si articole de mobilier de birou vinde vestiare metalice compartimentate curat/murdar, destinate sferelor profesionale care presupun purtarea unei uniforme sau unor haine speciale.

Pe langa joburile clasice de birou, specifice corporatiilor, in care toata activitatea se desfasoara in fata unui laptop, de la 9 la 5, exista si domenii mai deosebite. Chiar daca au niveluri de pregatire diferite, medicii, bucatarii si mecanicii auto se aseamana prin faptul ca, odata ajunsi la munca, trebuie sa se schimbe de hainele de strada si sa intre in cele specifice activitatii lor, fie ca vorbim despre halate, sorturi sau salopete. Desi nu multa lume se gandeste la acest lucru, ei trebuie sa isi poata depozita imbracamintea si incaltamintea curata intr-un loc ferit, separat de obiectele de vestimentatie care inevitabil se vor murdari in timpul zilei.

Iar solutia, in acest caz, este reprezentata de un vestiar metalic compartimentat curat/murdar. In oferta furnizorului Viamond, se regasesc nu mai putin de 18 astfel de modele, de diferite forme si dimensiuni si cu caracteristici distincte. Astfel, ele pot avea intre 1 si 3 usi, pot fi dotate cu 1 pana la 3 polite si au dimensiuni intre 400 x 450 x 1.800 de milimetri (0,32 metri cubi) si 1.200 x 500 x 1.800 de milimetri (1,08 metri cubi). Acestea pot fi dotate cu picioare metalice, iar culorile usilor variaza de la nuante clasice de gri la albastru, galben, rosu sau verde.

Iata, in continuare, unele dintre cele mai apreciate modele de vestiar metalic compartimentat curat/murdar din oferta magazinului online sus-amintit:

Vestiar metalic compartimentat cu 3 usi - pret: 1.306,61 de lei (o reducere de 377,05 lei fata de pretul obisnuit)

Dimensiuni: 1.200 x 450 x 1.800 de milimetri (0,97 metri cubi)

Acest model este dotat cu perete separator, polita in partea superioara, bara de umerase si carlig. Vestiarul are o constructie robusta, iar usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora.

Vestiar metalic cu picioare si 2 usi color - pret: 1.085,26 de lei (o reducere de 216,26 de lei)

Dimensiuni: 800 x 500 x 1.800 de milimetri (0,72 metri cubi)

Dulapul are o structura de rezistenta realizata din tabla de otel, fiind dotat cu raft in partea superioara, bara pentru umerase, suport de umbrela si eticheta pe usa. Usile pot fi personalizate in nuante precum albastru, galben, rosu sau verde.

Vestiar metalic cu 2 usi superventilat - pret: 1.297,09 lei (o reducere de 187,67 de lei)

Dimensiuni: 1.000 x 500 x 1.800 de milimetri (0,90 metri cubi)

Nu in ultimul rand, acest model este tratat cu vopsea acrilica ignifuga, cu rezistenta ridicata la coroziune si are un sistem de inchidere cu 2 chei (optional cu lacat).