Vodafone devine partener principal al evenimentul ”The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable”

Vodafone devine partener principal al evenimentului "The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable"

A patra ediție a conferinței The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable are loc pe 3 și 4 Aprilie în București, fiind una dintre cele mai importante dezbateri despre perspectivele de dezvoltare ale României. Pentru al treilea an la rând, Vodafone este partener principal al evenimentului.

de Georgiana Adam 22 Feb 2024 • 14:00