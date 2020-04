Șefa FMI: Pandemia va avea cele mai grave consecinţe economice de după Marea Depresiune din 1929

Pandemia cu noul coronavirus va avea „cele mai grave consecinţe economice de după Marea Depresiune” din 1929, a avertizat joi directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Gheorghieva.

Directoarea generală a FMI preconizează că o recesiune mondială va afecta 170 de ţări în 2020.

FMI urmează să prezinte marţi previziuni economice care riscă să fie afectate de incertitudini mai mari ca niciodată.

170 de state membre urmează să înregistreze o scădere a venitului pe cap de locuitor, declară Kristalina Gheorghieva.

Șefa FMI consideră că persoanele cele mai afectate sunt lucrătorii cu o situaţie precară.

În opinia sa, prioritatea nr. 1 trebuie să fie „continuarea măsurilor de izolare esenţiale şi susţinerea sistemelor de sănătate”.



We are faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of the crisis. Global growth will turn sharply negative in 2020. We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. https://t.co/fxjh0GVjrS #IMFmeetings #COVID19 pic.twitter.com/PGpROGD1LE