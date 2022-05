Adrian Negrescu: ”Asta este capcana în care am căzut și la precedenta criză” | Anunț îngrijorător despre ratele românilor

Cu toate acestea, BNR spune că măsura este menită să ajute românii.

Analistul economic Adrian Negrescu a făcut predicții îngrijorătoare privind evoluția situației economice a românilor. Specialistul spune că ROBOR va ajunge la 6%, iar ratele s-ar putea scumpi până la finalul anului cu până la 40%, pe anumite segmente.

„Dobânda cheie trebui să ajungă măcar la 5% cum e în Polonia și Ungaria. La noi se va crește probabil cu 0,5 % sau 1%, 1% dacă avem curaj să luăm niște măsuri dure împotriva inflației. Altfel, prețurile vor continua să crească. Inclusiv BNR ne spune că prețurile vor atinge maximul undeva în luna iunie.

O nouă creștere a dobânzii cheie înseamnă un nou semnal pentru scumpirea creditelor. Cu siguranță vom ajunge la un ROBOR de 6% și probabil că și IRCC-ul va urma același traseu pentru că în aceste vremuri de inflație galopantă și singura metodă prin care BNR poate să ia măsuri pentru a stăvili focul inflației este să crească dobânzile. Va trebui să trecem prin recesiune, prin boală, ca să ne facem bine.

Plătim nota de plată a pandemiei. S-au tipărit nouă trilioane de dolari și aproape patru trilioane de euro. Banii aceștia se traduc în nota de plată a pandemiei. Vom plăti rate din ce în ce mai mari, s-ar putea să crească până la finele anului cu 25, chiar 40% pe unele segmente.

Ce avem de făcut? Ori trecem de la ROBOR la IRCC dacă avem credite mai vechi, printr-o cerere către bancă care trebuie soluționată în 60 de zile, ori ne refinanțăm creditul cu o dobândă fixă și cu o rată fixă ceva mai mică pentru următorii doi ani, pentru că atât credem că va dura iureșul inflației, sau dacă nu, mergem la CSALB, o instituție care te ajută să negociezi cu băncile dacă într-adevăr nu vor să facă acest lucru. (...)

Acum câțiva ani le spuneam românilor să nu se împrumute mai mult de 20-30% din venituri pentru că asta este capcana în care am căzut și la precedenta criză. Ne-am împrumutat peste măsură și după aceea am plătit. Cum am plătit? Executări silite, oameni rămași fără case, mașini luate în leasing și date înapoi. Recesiunile sunt ciclice. Odată la 10 ani să ne așteptăm ca o sstfel de problemă să apară.”, a declarat Adrian Negrescu pentru Antena 3.

