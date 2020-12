eMAG a dat startul ofertelor de Craciun! 5 idei de cadouri pentru EL, reduse si cu 50%

eMAG cadouri de Craciun pentru EL. Magazinul online a dat startul campaniei de reduceri de sarbatori.

eMAG cadouri de Craciun pentru EL – Toate ofertele sunt AICI.

In campania de reduceri sunt incluse ceasuri, seturi de ingrijire personala (after shave, creme, loțiuni etc), bauturi, portofele, rucsacuri, parfumuri, incaltaminte, geci si numeroase alte tipuri de haine necesare in sezonul rece.

eMAG cadouri de Craciun pentru barbati - parfumuri

1. Un set Givenchy, Gentleman, pentru barbati, alcatuit din apa de toaleta, 100 ml, + apa de toaleta, 15 ml, are o reducere de 33% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EL.

Givenchy dezvaluie o noua viziune asupra elegantei masculine. Un echilibru intre putere si delicatete, Gentleman Givenchy creeaza un contrast indraznet prin aceasta esenta floral-fougere-lemnoasa.

Aceasta apa de toaleta este construita in jurul unei note florale, interpretate in nuante profund masculine.

Compozitie:

Note de varf: para, cardamon, anans;

Note de mijloc: lavanda, iris, muscata;

Note de baza: piele, patchouli, vanilie neagra.

Acorduri principale: lemnos, floral, pudrat, aromatic.

Sticla, cu designul sau grafic si greutatea masiva a sticlei, confera un aspect modern designului sau clasic.

eMAG cadouri de Craciun pentru EL – ceasuri

2. Un ceas Fossil cu quartz, bratara din otel inoxidabil, argintiu, beneficiaza de o reducere de 46% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EL.

Displayul este analog, stilul casual, iar ceasul face parte din colectia Wylie. Rezistenta la apa este de 3 ATM.

Cadranul este din cristal mineral, iar culoarea sa este albastra. Citirea este in cifre arabe. Carcasa este rotunda, de culoare argintie, si are un diametru de 42 mm.

Bratara ceasului este din inox, are culoarea argintie, si o latime de 20 de mm.

eMAG cadouri de Craciun pentru EL - portofele

3. Un portofel de piele pliabil, cu logo stantat, Rosu inchis/Bleumarin inchis/Alb optic, de la U.S. Polo Assn., are o reducere de 57% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EL.

Portofelul este din piele naturala si are sloturi pentru carduri, compartimente pentru bancnote si portcarturi multiple. Nu are sistem de închidere.

Exteriorul este fabricat din piele în procent de 100%, iar captuseala din poliester 100%.

eMAG cadouri de Craciun pentru barbati - rucsacuri

4. Un rucsac cu un compartiment pentru laptop si logo, Negru/Rosu, de la U.S. Polo Assn., are o reducere de 50% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EL.

Stilul rucsacului este casual, imprimeul este cu model. Materialul este poliester. Baretele sunt ajustabile, iar rucsacul are si buzunare cu fermoar si buzunare de plasa.

Are doua compartimente, dintre care unul este pentru laptop. Sistemul de inchidere este cu fermoar.

eMAG cadouri de Craciun pentru EL – haine de iarna

5. O geaca cu vatelina si guler mediu Drew, Verde/Negru de la Jack&Jones, beneficiaza de o reducere de 37% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EL.

Stilul gecii este casual, iar croiala regular fit. Materialul din care este fabricata este poliamida. Gulerul este mediu, manecile sunt cu mansete elastice.

Geaca are buzunare pe ambele parti si de inchide cu fermoar.

Exteriorul este 100% poliamida, captuseala 100% poliester, iar vatelina este tot 100% poliester.

