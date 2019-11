eMAG Black Friday 2019. Se dezgheata ofertele la combine frigorifice

eMAG Black Friday 2019 combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are reduceri exceptionale la frigidere si alte aparate frigorifice.

Am analizat ofertele si am descoperit mai multe combine frigorifie cu preturi foarte bune.

1. Combina frigorifica Indesit LR9 S1Q F X, 368 l, Clasa A+, H 200 cm, Inox, are o reducere de 300 de lei in campania eMAG Black Friday 2019 combine frigorifice.

Cutia Flexi Use Box poate fi amplasata cu usurinta in doua zone diferite ale frigiderului dvs. Pozitionati-o pe nivelul inferior pentru o pastrare perfecta a produselor alimentare delicate, cum ar fi pestele sau carnea, timp de pana la 6 zile sau alegeti nivelul superior pentru alte produse alimentare, dubland in acelasi timp spatiul pentru fructe si legume in partea de jos a aparatului dumneavoastra! Pure Wind

Tehnologia Pure Wind va protejeaza mancarea prin restaurarea rapida a temperaturii in combina dumneavoastra. frigorifica, de fiecare data cand este deschisa usa, pentru a va bucura de mai multa mancare proaspata. Umiditate optima

Tehnologia de umiditate optima va protejeaza mancarea de uscare prin monitorizarea constanta si reglarea nivelului de umiditate din interiorul frigiderului. Congelare lenta

Conceptul Low Frost lenta prevede existenta unui vaporizator combinat cu rafturi de sticla elegante, impiedicand astfel formarea ghetii in interiorul aparatului. Aircooler

Designul Aircooler, cu aspectul minimal modern al noului ventilator de aer, asigura o distributie excelenta a aerului rece pentru a va mentine mancarea mai proaspata, pentru mai mult timp. Racire Silentioasa

Tehnologia Silent Cooling adauga un plus calitatii si fiabilitatii pe care le asteptati de la Indesit: silentiozitate si relaxare. Gratie functiei Racire Silentioasa, aparatul va functiona la un nivel maxim de zgomot de 38 dB (A), astfel incat abia veti putea sa-l auziti.

2. Combina frigorifica Beko RCSA400K30DXB, 377 l, Clasa A++, Active Fresh Blue Light, Dispenser apa, H 201 cm, Argintie, are o reducere de 12% in campania eMAG Black Friday 2019 combine frigorifice.

Functia speciala Active Fresh Blue Light mentine efectul de fotosinteza prin lumina albastra, activa permanent in interiorul frigiderului. Astfel, durata de conservare a legumelor si fructelor creste cu 30% fata de un compartiment standard.

Eficienta energetica A++ - Aparatele frigorifice in clasa energetica A++ consuma cu pana la 29% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A+.

Zona 0°-3°C - Aparatul frigorific este prevazut cu o zona speciala deasupra compartimentului de legume si fructe, zona in care temperatura este cuprinsa intre 0°C - 3°C si este ideala pentru carne proaspata, peste si alimente cu o durata de viata mai scurta. Perfect pentru alimentele perisabile.

Slim tank water dispenser - Rezervorul sistemului Water Dispenser este integrat ergonomic in usa frigiderului, spatiul de depozitare ramanand intact. Te racoresti cand vrei, ai spatiu cand ai nevoie.

Big freezer - Un compartiment spatios, pentru depozitarea alimentelor si recipientelor voluminoase in compartimentul congelator.

Usi reversibile - Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.

Certificare TUV - Aparatele frigorifice Beko sunt certificate TUV, confirmarea faptului ca respecta toate standardele de constructie si siguranta specifice categoriei.

LED lighting - Asigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta.

Termostat reglabil - Sistemul de racire functioneaza impecabil cu un consum minim de energie iar temperatura poate fi reglata cu ajutorul unui termostat aflat la indemana si bine pozitionat pentru a nu fi actionat din greseala.

XXL Bottle Holder - Raft special pentru sticlele si recipientele cilindrice de dimensiuni mari.

Water dispenser - Acest dispozitiv, montat in exteriorul aparatului frigorific, asigura apa rece si proaspata la o simpla apasare a clapetei, fara a fi necesara deschiderea usii.

Cutie legume si fructe - Un compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii.

Materiale neinflamabile - Materialele din care sunt construite congelatoarele Beko le ofera o siguranta sporita in utilizare si protectie impotriva factorilor de mediu.

Rafturi Safety Glass ajustabile - Rafturile ajustabile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

Rafturi usa compartiment racitor - Rafturile pozitionate pe usa aparatului frigorific te ajuta sa-ti organizezi alimentele si bauturile intr-un mod ergonomic, astfel incat sa le poti accesa cu usurinta.

Tava cuburi de gheata - Una dintre principalele griji pe care le ai atunci cand organizezi o petrecere este gheata pentru bauturi. Simplu si rapid, tava pentru cuburi de gheata este solutia ideala.

3. Combina frigorifica Daewoo RN-309GDPS, 305 l, Clasa A++, Full No Frost, Iluminare LED, H 187 cm, Gri metalizat, are o reducere de 23% in campania eMAG Black Friday 2019 combine frigorifice.

Un produs Daewoo va face din bucataria ta un loc in care designul si calitatea merg mereu mana in mana. In ultimii 40 de ani ne-am specializat pe partea de refrigerare, insa ne-am dedicat mult din acest timp si pe partea de prezentare a produselor prin combinarea celor mai sofisticate tehnologii cu cele mai noi trenduri.

Clasa energetica A++ - Daewoo combina un compresor extrem de eficient cu sistemul Digital Smart Control pentru a preveni consumul de energie. Te poti bucura astfel de beneficiile unui produs frigorific Daewoo cu un consum optim de energie electrica.

Low Noise Level - Indiferent cat de ospitalier esti la primirea invitatilor oferindu-le un loc in camera de zi, inevitabil se vor strange in bucatarie, locul cel mai primitor al unei case. Stiind asta, este ideal sa cauti electrocasnice silentioase, care nu vor deranja nicio conversatie. Nivelul de zgomot al produselor frigorifice Daewoo este semnificativ redus cu ajutorul compresorului de calitate si ventilatorului performant.

Perfect NoFrost - Sistemul Perfect NoFrost ofera o calitate net superioara refrigerarii. Acesta impiedica producerea de gheata in aparat, mentinand in acelasi timp si o temperatura constanta. Agentul termic va fi transmis prin curenti de aer rece; intrucat este aer si nu particule de apa, aparatul nu va trebui dezghetat periodic, iar pungile nu se vor lipi intre ele in congelator. Cu o capacitate de congelare de 5 ori mai puternica decat in alte sisteme, acum nu vei mai fi nevoit sa cureti gheata de pe peretele aparatului frigorific.

Crystal LED Lighting - Iluminarea pe baza de Crystal LED este mai rece si mai eficienta decat iluminarea conventionala, deoarece nu compromite puterea de racire. Aceasta lumineaza puternic si in acelasi timp economic toate unghiurile, asigurand o vizibilitate ideala in interiorul aparatului.

Diamond Touch Display - Afisajul elegant permite setarea temperaturilor interioare din compartimentele frigider si congelator, cat si programarea modului de functionare dorit sau alegerea unei anumite functii. Toate acestea printr-o simpla atingere a panoului de comanda frontal.

Deodorizer - Functia Deodorizer are rolul de a neutraliza orice miros neplacut din interiorul frigiderului prin filtrarea aerului. Nu trebuie sa te mai preocupe deschiderea usii frigiderului in preajma musafirilor, pentru ca interiorul va avea mereu un miros placut, de hrana proaspata si apetisanta.

Reversible Door - Usa reversibila iti ofera o flexibilitate crescuta in asezarea aparatului frigorific in bucataria ta. Nu va trebui sa te preocupe deschiderea usii, ci alege locul perfect, aseaza-l pe pozitie si schimba cu usurinta balamalele dintr-o parte in alta.

Hidden Handle - Datorita manerului ascuns, aspectul acestui frigider este unul elegant si rafinat. De asemenea, prin schimbarea sensului de deschidere al usilor, pe stanga sau pe dreapta, nu va mai fi nevoie sa schimbati manerele, deoarece acestea sunt ascunse si pot fi utilizate pentru ambele sensuri.

Farmer’s Case - Compartimentul Farmer’s Case nu este doar un spatiu generos de depozitare a fructelor si legumelor, ci este o sectiune a frigiderului tau ce le va pastra proaspete pentru o perioada mai lunga de timp. Pentru ca permite aerului sa circule, fructele si legumele nu se vor deshidrata ca intr-un compartiment obisnuit.

